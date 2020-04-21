В Таиланде обнаружили туристов из России, которые жили в пещере

В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, которые жили в пещере, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Chiang Rai Times.



Россиян, живущих в установленной в пещере палатке, сотрудники туристической полиции нашли в бухте Тонсай в провинции Краби. Как оказалось, они прилетели на отдых два месяца назад, из-за пандемии коронавируса застряли в Таиланде и не смогли вернуться в Россию. Из гостиницы их выгнали. Кроме того, в марте путешественников обокрали, забрав видеокамеру, дрон и вещи.

Россиян доставили в больницу для сдачи анализов на коронавирус, тесты оказались отрицательными. После этого их разместили в одном из отелей, которые открыты для помощи иностранцам, застрявшим в стране.

Посольство России в Таиланде уведомили о происшествии.