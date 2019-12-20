Приём и обследование у проктолога за 1 440 рублей в Class Clinic

С 1 по 30 декабря приём у проктолога и безболезненное обследование с видеомониторингом всего за 1 440 рублей!
Основные симптомы, при которых нужно срочно обратиться к проктологу:
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Дискомфорт и зуд в области ануса
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Боли при дефекации с кровотечениями
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Слизисто-гнойные выделения из заднего прохода
Отделение проктологии медицинского центра Class Clinic в Калининграде предлагает современное и безопасное малоинвазивное лечение многих проктологических заболеваний: геморроя, анальных трещин, криптитов, проктитов, полипов, анального зуда, перианальных папиллом и кондилом.
Большой арсенал диагностического и лечебного оборудования позволяет в каждом конкретном случае проводить оптимальный подбор лечения с учетом индивидуальных особенностей, клинической ситуации и пожеланий пациента.
Факторы, способствующие развитию геморроя:
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Ожирение
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Наследственная предрасположенность
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Неправильное питание (острая пища, кофе, алкоголь)
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Малоподвижный образ жизни или работа, связанная с малой двигательной активностью (офисные сотрудники, водители)
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Деятельность, связанная с чрезмерным напряжением мышц
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Стресс
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Нарушение оттока крови в прямой кишке
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Частые запоры
Визит к проктологу для любого человека связан со стрессом: боязнь боли, страх перед операцией. В Class Clinic предусмотрено все для обеспечения максимального комфорта при взаимодействии доктора с пациентом. Благодаря программе лечения «Проктософт», в Class Clinic Вы сможете начать лечение геморроя и других заболеваний прямой кишки в день обращения и избавиться от недуга без боли, без операции, без потери рабочего времени, не меняя привычного образа жизни!
Запишитесь на приём к опытным проктологам:
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На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.
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По телефону
(4012) 33-44-55.
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В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp:
8909 777-800-9.
Срок действия акции: с 1.12.2019 г. по 31.12.2019 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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