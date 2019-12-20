Приём и обследование у проктолога за 1 440 рублей в Class Clinic

С 1 по 30 декабря приём у проктолога и безболезненное обследование с видеомониторингом всего за 1 440 рублей!

Основные симптомы, при которых нужно срочно обратиться к проктологу:

Дискомфорт и зуд в области ануса

Боли при дефекации с кровотечениями

Слизисто-гнойные выделения из заднего прохода

Отделение проктологии медицинского центра Class Clinic в Калининграде предлагает современное и безопасное малоинвазивное лечение многих проктологических заболеваний: геморроя, анальных трещин, криптитов, проктитов, полипов, анального зуда, перианальных папиллом и кондилом.

Большой арсенал диагностического и лечебного оборудования позволяет в каждом конкретном случае проводить оптимальный подбор лечения с учетом индивидуальных особенностей, клинической ситуации и пожеланий пациента.

Факторы, способствующие развитию геморроя:

Ожирение

Наследственная предрасположенность

Неправильное питание (острая пища, кофе, алкоголь)

Малоподвижный образ жизни или работа, связанная с малой двигательной активностью (офисные сотрудники, водители)

Деятельность, связанная с чрезмерным напряжением мышц

Стресс

Нарушение оттока крови в прямой кишке

Частые запоры

Визит к проктологу для любого человека связан со стрессом: боязнь боли, страх перед операцией. В Class Clinic предусмотрено все для обеспечения максимального комфорта при взаимодействии доктора с пациентом. Благодаря программе лечения «Проктософт», в Class Clinic Вы сможете начать лечение геморроя и других заболеваний прямой кишки в день обращения и избавиться от недуга без боли, без операции, без потери рабочего времени, не меняя привычного образа жизни!





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На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта. По телефону (4012) 33-44-55. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.

Срок действия акции: с 1.12.2019 г. по 31.12.2019 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.