Запасная мощность: как «Техэкспо» решает вопросы с резервным энергоснабжением




Несмотря на то, что угроза блэкаутов в Калининградской области с вводом в эксплуатацию новых теплоэлектростанций почти исключена, регулярные плановые и аварийные отключения электроэнергии в регионе случаются до сих пор.

В зоны отключения попадают как районы индивидуальной жилой застройки, так и промышленные зоны. Аварийное отключение на подстанции «Ленинградская» несколько недель назад оставило без света потребителей в центре города и в микрорайоне «Сельма». Плановое отключение в Гурьевском районе в октябре временно оставило без света сразу девять поселков под Калининградом.

Крупные предприятия с целью снижения рисков остановки производства в таких случаях устанавливают резервные источники энергоснабжения — передвижные или стационарные дизельные электростанции и энергокомплексы. В мае текущего года муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» приобрело четыре передвижные итальянские дизельные электростанции Green Power по 100 и 200 кВт. Поставщиком энергокомплексов стала петербургская компания «Техэкспо», которая занимается производством и поставкой устройств резервного энергоснабжения различной мощности и назначения с 2013 года.


Осенью «Техэкспо» завершило еще один проект для «Калининградтеплосети», обеспечив бесперебойным электроснабжением четыре районных теплостанции и станцию технической воды. Дизельные электростанции были спроектированы и изготовлены специально для каждого объекта, а общая мощность поставленного энергооборудования составила 2690 кВт. Помимо поставки компания выполнила строительно-монтажные и земляные работы для прокладки кабелей и подключения электростанций к существующей схеме электроснабжения, а также заменила устаревшие системы АВР и щитовое оборудование.

Для резервного энергоснабжения индивидуальных жилых домов и дачных участков компания предлагает дизельные генераторы меньшей мощности, которые можно устанавливать на улице или в помещении. В каталоге представлены десятки моделей с различными эксплуатационными характеристиками мощностью от 15 до 60 кВт и выше.

«Техэкспо» не ограничивается только поставкой оборудования, а занимается обеспечением энергобезопасности индивидуальных потребителей и бизнеса «под ключ», с заменой электрики, установкой систем автоматического включения резерва и щитового оборудования. Осенью 2019 года компания закончила монтаж системы резервного электроснабжения на основе двух высоковольтных дизель-генераторных установок по 1200 кВт каждая для лесоперерабатывающего производства в Красноярском крае, в январе обеспечила резервным источником 800 кВт собственного производства крупный бизнес-центр в Санкт-Петербурге, летом поставила дизель-генератор мощностью 320 кВт для НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека.

Список выполненных «Техэкспо» проектов насчитывает сотни решений в различных сферах экономики: в промышленности и строительстве, оптовой и розничной торговле, в общепите, на транспорте, а также в административной деятельности и здравоохранении.

Компания предоставляет технические консультационные услуги, выполняет сложный ремонт дизель-генераторных установок, а при необходимости предоставляет их в аренду.


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Бизнес
Источник: ООО «Техэкспо»
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