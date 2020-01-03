Приём и обследование у проктолога за 1 440 рублей в Class Clinic

Со 2 по 25 января приём у проктолога и безболезненное обследование с видеомониторингом всего за 1 440 рублей!

Основные симптомы, при которых нужно срочно обратиться к проктологу:

- Дискомфорт и зуд в области ануса
- Боли при дефекации с кровотечениями
- Слизисто-гнойные выделения из заднего прохода

Отделение проктологии медицинского центра Class Clinic в Калининграде предлагает современное и безопасное малоинвазивное лечение многих проктологических заболеваний: геморроя, анальных трещин, перианальных папиллом и кондилом и пр.

Большой арсенал диагностического и лечебного оборудования позволяет в каждом конкретном случае проводить оптимальный подбор лечения с учетом индивидуальных особенностей, клинической ситуации и пожеланий пациента.

Факторы, способствующие развитию геморроя:

- Ожирение
- Наследственная предрасположенность
- Неправильное питание (острая пища, кофе, алкоголь)
- Малоподвижный образ жизни или работа, связанная с малой двигательной активностью (офисные сотрудники, водители)
- Деятельность, связанная с чрезмерным напряжением мышц
- Стресс
- Нарушение оттока крови в прямой кишке
- Частые запоры

Визит к проктологу для любого человека связан со стрессом: боязнь боли, страх перед операцией. В Class Clinic предусмотрено все для обеспечения максимального комфорта при взаимодействии доктора с пациентом. Благодаря программе лечения «Проктософт», в Class Clinic Вы сможете начать лечение геморроя и других заболеваний прямой кишки в день обращения и избавиться от недуга без боли, без операции, без потери рабочего времени, не меняя привычного образа жизни!

Запишитесь на приём к опытным проктологам:

1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.
2. По телефону (4012) 33-44-55.
3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.

 

Срок действия акции: со 02.01.2020 г. по 25.01.2020 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Class Clinic медицинский центр

г. Калининград, ул. Партизана Железняка, 1
+7 (4012) 33 44 55
+7 909 777 80 09
www.class-clinic.com
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Источник: Class Clinic
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