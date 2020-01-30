Новый «Стоматологический центр Первый на Литовском валу»: дарим скидки всем

Новый филиал «Стоматологического Центра Первый на Литовском валу» открылся совсем недавно, а уже сегодня скидками и специальными предложениями на услуги стоматологии воспользовались десятки калининградцев. В честь открытия новой стоматологии на Литовском валу «Стоматологический Центр Первый» дарит:

- Всем клиентам — бесплатную консультацию любого специалиста.

- Всем именинникам, рожденным зимой, — скидку 50% на профессиональную чистку зубов.

И это еще не все! Вот еще несколько интересных предложений: 

- Скидка 20% на терапию первичным пациентам.

- Съемный протез «Акри-фри» за 20000 рублей.

- Коронка из диоксида циркония на имплантате за 15000 рублей.

«Стоматологический Центр Первый на Литовском валу» имеет удобное месторасположение и парковку, что несомненно оценят жители города. В новой клинике представлены услуги терапевтической стоматологии, протезирования и гигиены. Первоклассные врачи клиники проводят операции на лучшем профессиональном оборудовании от ведущих мировых производителей и используют в своей работе передовые достижения мировой стоматологии и медицины. «Стоматологический Центр Первый» работает на калининградском рынке уже более десяти лет и за это время успел заслужить доверие 75000 человек, что подтверждает высокий уровень качества лечения пациентов!

Не откладывайте поход в стоматологию на потом, ведь скидки и специальные предложения «Стоматологического Центра Первый на Литовском валу» будут действовать только до 29 февраля!

   
                                


Записаться на прием вы можете по телефону: +7 (4012) 77-77-38.

г. Калининград, ул. Литовский вал, 38/14.

Работаем с 09.00 до 21.00 ежедневно, без выходных.

Имеются противопоказания, необходима предварительная консультация

Лиц. на осуществление мед. деятельности № ЛО -39-01-002216  от 12.12. 2019 г.

Справка

Первый стоматологический центр

г. Калининград, ул. Литовский Вал, 38/14
+7 (4012) 77 77 38
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Источник: «Стоматологический Центр Первый на Литовском валу»
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