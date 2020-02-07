«Билайн» создал тарифы для близких людей

«Билайн» обновил линейку семейных тарифов. Тариф «Близкие люди» подходит для мультидевайсного потребления — единый счет делает понятным и прозрачным контроль расходов в приложении «Мой Билайн».

— Потребность проводить больше времени с родными и близкими становится ценностью № 1 для россиян! — комментирует Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Билайн». — Мы рады представить новую продуктовую линейку «Близкие люди» — для тех, кто хочет выгодно общаться с друзьями, родными или просто знакомыми. Наши тарифы для всех, кто хочет понятности и прозрачности в управлении самими современными телеком услугами, ТВ-сервисами. Особым изменением стало введение для наших клиентов единой стоимости на все звонки по всей стране.

Новый тарифы. Больше возможностей для семейного общения

В новой тарифной линейке «Билайн» сохранил преимущества предыдущего поколения (возможность объединить номера семьи в одном тарифе и счете, разделить пакеты минут и интернета с родными, вместе смотреть «Билайн ТВ» и пользоваться Домашним интернетом бесплатно) и добавил к ним новые:

· популярные мессенджеры стали бесплатными

· неограниченные звонки с семейной опцией* без дополнительных расходов

· любимый мобильный номер любого оператора

· единая стоимость на местные и междугородние звонки сверх пакета

В Калининграде на выбор представлено 5 новых тарифов «Близкие люди» с абонентской платой от 400 до 2500 рублей. Объем и наполнение тарифов зависит от выбранного пакета.

Более подробная информация о новых тарифах доступна на сайте https://kaliningrad.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/

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Предложение для физ. лиц — абонентов тарифных планов (ТП) «Близкие люди» 5/6 (кроме г. Москва), «Близкие люди» 4/5 (для г. Москва). Тарифная линейка «Близкие люди» доступна на территории РФ, кроме Республики Крым, г. Севастополь, при технической возможности подключения. Стоимость услуги «Безлимитные звонки для семьи» — 0 руб. Услуга доступна только при: 1) подключении платных услуг "Дели все"/"Дели гиги" в зависимости от ТП (при подключении до 30.06.2020 эти услуги предоставляются со скидкой 100%), 2) наличии подключенных к основному номеру дополнительных номеров, 3) нахождении вызывающего абонента в регионе подключения. Подробнее об организаторе акции, стоимости и условиях подключения — на beeline.ru.