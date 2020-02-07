«Билайн» создал тарифы для близких людей

«Билайн» обновил линейку семейных тарифов. Тариф «Близкие люди» подходит для мультидевайсного потребления — единый счет делает понятным и прозрачным контроль расходов в приложении «Мой Билайн».

— Потребность проводить больше времени с родными и близкими становится ценностью № 1 для россиян! — комментирует Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду «Билайн». — Мы рады представить новую продуктовую линейку «Близкие люди» — для тех, кто хочет выгодно общаться с друзьями, родными или просто знакомыми. Наши тарифы для всех, кто хочет понятности и прозрачности в управлении самими современными телеком услугами, ТВ-сервисами. Особым изменением стало введение для наших клиентов единой стоимости на все звонки по всей стране.

Новый тарифы. Больше возможностей для семейного общения

В новой тарифной линейке «Билайн» сохранил преимущества предыдущего поколения (возможность объединить номера семьи в одном тарифе и счете, разделить пакеты минут и интернета с родными, вместе смотреть «Билайн ТВ» и пользоваться Домашним интернетом бесплатно) и добавил к ним новые:

· популярные мессенджеры стали бесплатными

· неограниченные звонки с семейной опцией* без дополнительных расходов

· любимый мобильный номер любого оператора

· единая стоимость на местные и междугородние звонки сверх пакета

В Калининграде на выбор представлено 5 новых тарифов «Близкие люди» с абонентской платой от 400 до 2500 рублей. Объем и наполнение тарифов зависит от выбранного пакета.

Более подробная информация о новых тарифах доступна на сайте https://kaliningrad.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/

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Предложение для физ. лиц — абонентов тарифных планов (ТП) «Близкие люди» 5/6 (кроме г. Москва), «Близкие люди» 4/5 (для г. Москва). Тарифная линейка «Близкие люди» доступна на территории РФ, кроме Республики Крым, г. Севастополь, при технической возможности подключения. Стоимость услуги «Безлимитные звонки для семьи» — 0 руб. Услуга доступна только при: 1) подключении платных услуг "Дели все"/"Дели гиги" в зависимости от ТП (при подключении до 30.06.2020 эти услуги предоставляются со скидкой 100%), 2) наличии подключенных к основному номеру дополнительных номеров, 3) нахождении вызывающего абонента в регионе подключения. Подробнее об организаторе акции, стоимости и условиях подключения — на beeline.ru.

Справка

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Багратиона, 91
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 117
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, ТРЦ «Эпицентр»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, м-н «Бомба», ТРЦ «Эпицентр»
kaliningrad.beeline.ru
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Источник: «Билайн»
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