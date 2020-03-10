Какие профессии «любит» простатит?

Что общего между таксистом и программистом? Простатит! В прошлом, настоящем или в возможном будущем. В этом уверен уролог-андролог Сергей Сергеевич Рачковский — ему и слово.

У каких ещё работников возможны проблемы с «бодростью»?

- Дальнобойщик
- Профессиональный водитель
- Офисный сотрудник
- Системный администратор
- Кладовщик
- Моряк дальнего плаванья
⠀В общем, у тех, кто трудится сидя, нарушается кровоснабжение в органах малого таза.

А у тех, кто по долгу работы/службы/вахты на протяжении долгого времени лишён возможности нормального полового акта, образуется застой в предстательной железе.⠀

Чем грозит:
- Простатит
- Ухудшение потенции
- Бесплодие⠀

Минимальная профилактика:
- Тем, кто сидит: там, где можно ходить пешком — ходите, да как можно больше
- Тем, кто далеко от жены или девушки: самостоятельные «сбросы» раз в три дня и специальные упражнения для предстательной железы.

И всем вышеперечисленным: регулярные профилактические обследования у уролога-андролога. Болезнь легче предупредить, чем лечить, а уж если лечить, то не оттягивать до последнего!

Хотите что-то спросить лично? Сергей Сергеевич с удовольствием общается онлайн в соцсетях:
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А записаться на приём к Сергею Сергеевичу можно любым удобным способом:
1. На сайте медцентра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта. Действует скидка 20%, стоимость первичной консультации вместе с двумя видами ультразвукового исследования (предстательная железа и мочевой пузырь) — 1 120 рублей.
2. По телефону (4012) 33-44-55.
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Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Class Clinic медицинский центр

г. Калининград, ул. Партизана Железняка, 1
+7 (4012) 33 44 55
+7 909 777 80 09
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Источник: Class Clinic
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