Какие профессии «любит» простатит?

Что общего между таксистом и программистом? Простатит! В прошлом, настоящем или в возможном будущем. В этом уверен уролог-андролог Сергей Сергеевич Рачковский — ему и слово.
У каких ещё работников возможны проблемы с «бодростью»?
- Дальнобойщик
- Профессиональный водитель
- Офисный сотрудник
- Системный администратор
- Кладовщик
- Моряк дальнего плаванья
⠀В общем, у тех, кто трудится сидя, нарушается кровоснабжение в органах малого таза.
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А у тех, кто по долгу работы/службы/вахты на протяжении долгого времени лишён возможности нормального полового акта, образуется застой в предстательной железе.⠀
Чем грозит:
- Простатит
- Ухудшение потенции
- Бесплодие⠀
Минимальная профилактика:
- Тем, кто сидит: там, где можно ходить пешком — ходите, да как можно больше
- Тем, кто далеко от жены или девушки: самостоятельные «сбросы» раз в три дня и специальные упражнения для предстательной железы.
И всем вышеперечисленным: регулярные профилактические обследования у уролога-андролога. Болезнь легче предупредить, чем лечить, а уж если лечить, то не оттягивать до последнего!
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А записаться на приём к Сергею Сергеевичу можно любым удобным способом:
1. На сайте медцентра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта. Действует скидка 20%, стоимость первичной консультации вместе с двумя видами ультразвукового исследования (предстательная железа и мочевой пузырь) — 1 120 рублей.
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Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.
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