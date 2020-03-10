Какие профессии «любит» простатит?

Что общего между таксистом и программистом? Простатит! В прошлом, настоящем или в возможном будущем. В этом уверен уролог-андролог Сергей Сергеевич Рачковский — ему и слово.

У каких ещё работников возможны проблемы с «бодростью»?

- Дальнобойщик

- Профессиональный водитель

- Офисный сотрудник

- Системный администратор

- Кладовщик

- Моряк дальнего плаванья

⠀В общем, у тех, кто трудится сидя, нарушается кровоснабжение в органах малого таза.

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А у тех, кто по долгу работы/службы/вахты на протяжении долгого времени лишён возможности нормального полового акта, образуется застой в предстательной железе.⠀

Чем грозит:

- Простатит

- Ухудшение потенции

- Бесплодие⠀

Минимальная профилактика:

- Тем, кто сидит: там, где можно ходить пешком — ходите, да как можно больше

- Тем, кто далеко от жены или девушки: самостоятельные «сбросы» раз в три дня и специальные упражнения для предстательной железы.

И всем вышеперечисленным: регулярные профилактические обследования у уролога-андролога. Болезнь легче предупредить, чем лечить, а уж если лечить, то не оттягивать до последнего!

Хотите что-то спросить лично? Сергей Сергеевич с удовольствием общается онлайн в соцсетях:

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1. На сайте медцентра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта. Действует скидка 20%, стоимость первичной консультации вместе с двумя видами ультразвукового исследования (предстательная железа и мочевой пузырь) — 1 120 рублей.

2. По телефону (4012) 33-44-55.

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Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.