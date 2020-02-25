А ваш ребенок может управлять эмоциями?

Центр Развития перспективных направлений Культуры приглашает на детские тренинги по «Управлению эмоциями». Второй поток курса «Управление эмоциями» стартует 1 марта!
Занятия будут проходить в маленьких группах, чтобы ребятам было комфортно взаимодействовать с педагогом.
Стоимость 3000 р. в мес./ 4 занятия.
Программа курса:Учимся:
- Распознавать эмоции и свои реакции
- Концентрировать внимание
- Переключать эмоции
- Решать внутренние противоречия и конфликты
- Находить подход для позитивного общения с разными людьми
Почему курс «Управление эмоциями» нужен вашему ребёнку?
- Помогает в социализации — выстраивать здоровые отношения с миром
- Обретается уверенность и выдержка
- Обучает анализировать, узнавать себя и других
- Обретается способность принимать и решать проблемы
- Вместе с управлением эмоциями появляется осознание и контроль своих желаний и поступков
- Решения принимаются разумно, а не сгоряча
- Ребёнок учится ответственности
- Личность развивается более гармонично и с адекватной самооценкой
Запись на занятия
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