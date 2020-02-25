А ваш ребенок может управлять эмоциями?

Центр Развития перспективных направлений Культуры приглашает на детские тренинги по «Управлению эмоциями». Второй поток курса «Управление эмоциями» стартует 1 марта!

Педагог-психолог в процессе занятий поможет ребёнку научиться распознавать свои эмоции и вооружит механизмам контроля над ними. Так ребёнок сможет спокойно реагировать на любые, возникающие в его жизни, вызовы. Что позволит ему расти и развиваться в позитивном ключе.
Идет набор детей от 7 до 15 лет.
Занятия будут проходить в маленьких группах, чтобы ребятам было комфортно взаимодействовать с педагогом.
Стоимость 3000 р. в мес./ 4 занятия.

Программа курса:

Учимся:
  • Распознавать эмоции и свои реакции
  • Концентрировать внимание
  • Переключать эмоции
  • Решать внутренние противоречия и конфликты
  • Находить подход для позитивного общения с разными людьми


Почему курс «Управление эмоциями» нужен вашему ребёнку?

  • Помогает в социализации — выстраивать здоровые отношения с миром
  • Обретается уверенность и выдержка
  • Обучает анализировать, узнавать себя и других
  • Обретается способность принимать и решать проблемы
  • Вместе с управлением эмоциями появляется осознание и контроль своих желаний и поступков
  • Решения принимаются разумно, а не сгоряча
  • Ребёнок учится ответственности
  • Личность развивается более гармонично и с адекватной самооценкой

Запись на занятия +7 (4012) 52-01-33.



Справка

Центр Развития перспективных направлений Культуры детская киностудия

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, БЦ"Плаза"
+7 (4012) 52 01 33
www.mircrc.ru
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Источник: Центр Развития перспективных направлений Культуры
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