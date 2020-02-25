А ваш ребенок может управлять эмоциями?

Центр Развития перспективных направлений Культуры приглашает на детские тренинги по «Управлению эмоциями». Второй поток курса «Управление эмоциями» стартует 1 марта!

Педагог-психолог в процессе занятий поможет ребёнку научиться распознавать свои эмоции и вооружит механизмам контроля над ними. Так ребёнок сможет спокойно реагировать на любые, возникающие в его жизни, вызовы. Что позволит ему расти и развиваться в позитивном ключе.

Программа курса:

Распознавать эмоции и свои реакции

Концентрировать внимание

Переключать эмоции

Решать внутренние противоречия и конфликты

Находить подход для позитивного общения с разными людьми





Почему курс «Управление эмоциями» нужен вашему ребёнку?

Помогает в социализации — выстраивать здоровые отношения с миром

Обретается уверенность и выдержка

Обучает анализировать, узнавать себя и других

Обретается способность принимать и решать проблемы

Вместе с управлением эмоциями появляется осознание и контроль своих желаний и поступков

Решения принимаются разумно, а не сгоряча

Ребёнок учится ответственности

Личность развивается более гармонично и с адекватной самооценкой

Идет набор детей от 7 до 15 лет.Занятия будут проходить в маленьких группах, чтобы ребятам было комфортно взаимодействовать с педагогом.Стоимость 3000 р. в мес./ 4 занятия.Учимся:

Запись на занятия +7 (4012) 52-01-33.



