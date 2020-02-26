«Билайн» за два года удвоил сеть 4G

«Билайн» продолжает рекордными темпами развивать мобильную сеть передачи данных. За последние два года было построено столько же базовых станций 4G, сколько за все остальное время работы компании. В 2018 году «Билайн» реализовал самый масштабный в своей истории план строительства сети 4G. В 2019 году темп увеличился еще на 30%, и «Билайн» стал лидером по скорости развития сети 4G среди российских операторов*.

В 2019 году «Билайн» продолжил развитие сети четвертого поколения в Калининграде, уделив особое внимание местам с высоким спросом на мобильный трафик. Также была продолжена стройка в Калининградской области — в 2019 новые 4G базовые станции появились в более чем в 35 областных населенных пунктах. В их число вошли: Зорино, Краснознаменск, Заповедное, Домново, Ульяново, Заозерное, Большаково, Неманское, Шувалово, Ясное и другие. На данный момент в Калининграде и области из всех технических площадок «Билайн» 80% уже оснащено 4G-оборудованием.

Масштабное развитие сети также подготовило инфраструктуру и для обслуживания новых абонентов. Доля клиентов с 4G-смартфонами за 2 года выросла более чем в 1,5 раз.



Также «Билайн» заменил 95% базовых станций в России на современное оборудование, которое обеспечивает мгновенный доступ к online-ресурсам, быструю загрузку фотографий и видео и комфортное использование онлайн-игр. Компания завершила модернизацию в 32 филиалах и продолжает работы на 45 территориях.

Стратегия развития сети «Билайн» синхронизирована с общемировыми трендами. По данным исследования We Are Social и Hootsuite, в 2019 году в более половине случаев люди пользуются интернетом со смартфонов. Эта доля постоянно растет, забирая время у компьютеров и ноутбуков. В прошлом году в среднем жители России тратили 2 часа и 26 минут в день на социальные сети, а всего в интернете проводили около 7 часов в день, что больше среднемировых показателей. В ближайшее время мобильный интернет будет основным способом выхода в сеть для большинства пользователей. «Билайн» предлагает клиентам необходимые скорости, а в будущем и быстрый переход на технологию 5G.

*https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70680.htm

Исследование We Are Social и Hootsuite https://thenextweb.com/podium/2020/01/30/digital-trends-2020-every-single-stat-you-need-to-know-abou..

Справка

Билайн салон связи

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kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 117
kaliningrad.beeline.ru

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г. Калининград, ул. Горького, 2, ТРЦ «Эпицентр»
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Билайн точка продаж

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Источник: ООО «Пресс-Папье»
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