В Калининграде 6 марта «Виктория» и «Галамарт» устроят 3 народных праздника

Отличная новость для любителей бюджетного шопинга: продукцию народного магазина «Галамарт» теперь можно будет приобрести в трех магазинах «Виктория» в Калининграде! В честь такого события 6 марта магазины организовывают целых 3 народных праздника с шок-ценами, весельем и подарками. Ведь праздников, как говорится, много не бывает!

А теперь по порядку!

«Виктория» на ул. Автомобильной, 18 Б, и «Виктория» на ул. Мариупольской, 14

По этим двум адресам с 11.00 до 19.00 поднимать настроение покупателям будут веселые «талисманы» «Галамарта» — рыжие коты и Баба Яга. Их просто обожают дети, так что приходите всей семьей!

Также в магазинах можно будет купить товары не просто по низким, а по шок-ценам: швабра — 99 рублей, кастрюля — 199 рублей, литая сковорода — 319 рублей.

Если вы приобретете любой товар со стеллажей «Галамарт», на кассе вам вручат подарок. В 18.00 у гостей будет возможность получить от народного магазина комплект постельного белья, набор инструментов, ЖК-телевизор с диагональю 32 дюйма и множество других полезных для дома вещей!

«Виктория» ул. Фрунзе, 15А

Хотите воздушный шарик или сказочную маску от самой Бабы Яги? Тогда вам сюда: с 11.00 до 19.00 бабушка будет веселить покупателей, а помогать ей будут неизменные спутники — обаятельные рыжие коты.

6 марта будут действовать шок-цены на товары для дома: швабра — 99 рублей, кастрюля — 199 рублей, литая сковорода — 319 рублей.

Покупаете любой товар со стеллажа «Галамарта» — получаете подарок на кассе, а в 18.00 будет возможность получить и другие подарки: гироскутер, электросамокат, квадрокоптер, конструктор. А кто-то уйдет домой с новеньким ЖК-телевизором Leben с диагональю 32 дюйма!

Встречать весну и поднимать настроение здесь будет самая, пожалуй, веселая группа России «Балаган Лимитед»!

Итого: целых 3 городских праздника в эту пятницу, и везде шок-цены, подарки и море позитива! Выбирайте, какой адрес для вас удобнее, и приходите в магазин всей семьей.

И еще: мужчины, не забудьте заглянуть в магазины 8 марта! Везде будет действовать фирменная акция от «Галамарта» — «Тюльпаны по рублю».

Адреса магазинов:
ул. Автомобильная, д. 18б,
ул. Мариупольская, д. 14,
ул. Фрунзе, 15А.
www.galamart.ru

Праздники: 6 марта с 11.00 до 19.00.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает в данный момент более 300 магазинов. Здесь можно купить все необходимое для дома или дачи по низким ценам; всего 7 000 товаров! Также в магазине каждый день действуют скидки, акции и распродажи.

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 800 333-4-000 или на сайте.

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На правах рекламы
Источник: Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт»
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