Осталось 10 квартир в доме премиум класса «Террасы Макса Ашманна»

Завершается продажа последних квартир в строящемся доме премиум-класса «Террасы Макса Ашманна» в экологически чистом районе, вблизи одного из старейших парков Калининграда с озером и зелеными аллеями.

Вблизи одного и старейших парков Калининграда

В самом начале XX века крупный кёнигсбергский предприниматель по имени Макс Ашманн, владелец винного дома, завещал свое имение городу, а также пожертвовал деньги на строительство парка. Так был разбит любимый жителями города парк. Его работники вырастили на озере 34 лебедя. Птицы прижились на озере, придав ему поистине сказочный вид. Как правило, зимой они не улетали — и люди специально приходили в Макс-Ашманн парк, чтобы их покормить. Традиция сохранилась и по сей день.





Дом в районе особняков

Уникальный дом расположен в 10 минутах от центра города, район улицы Горького, но при этом здесь сохранена тишина и безмятежность загородной жизни. Дом расположен в особняковой части города. Сюда удобно ехать как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.

Автономное отопление, большие панорамные окна и огороженная территория

В этом малоэтажном уютном доме есть целый ряд преимуществ: автономное отопление, большие панорамные окна, огороженная территория, охраняемая автостоянка в шаговой доступности, развитая инфраструктура, хорошие подъездные пути, высокое качество строительства и внутренней отделки. Еще один приятный момент — проектом предусмотрено специальное помещение для хранения колясок и велосипедов, общий санузел для мам и малышей, где ребенка можно переодеть и перепеленать, не заходя домой. Предусмотрен легкий выезд на окружную дорогу, 20 минут до аэропорта Храброво, 30 минут до Балтийского моря.

Из окон двухуровневых квартир открывается великолепный вид

Отдельное внимание стоит уделить комфортной планировке, успешно подобранной европейскими архитекторами. «Террасы Макса Ашманна» представляют на выбор квартиры разных размеров — от 40 до 250 квадратных метров. На последних этажах двухуровневые квартиры. Эти просторные помещения открывают безграничное пространство для творчества дизайнеров и людей с тонким вкусом, которым мало иметь просто комфортное жилье. Из окон двухуровневых квартир открывается великолепный вид на тот самый парк. Застройщик постарался создать проект для максимально комфортного проживания.

Отметим, по утверждению экспертов, в связи с нестабильной финансовой ситуацией в стране и в мире, приобретение недвижимости, это отличный вариант финансовых вложений и сохранения средств. Именно сейчас самое время рассмотреть возможность покупки жилья.



Стоимость квартиры — от 65000 рублей за квадратный метр. Возможно использование материнского капитала, ипотеки*, сертификатов. Сдача — 2 квартал 2020 года.









Застройщик ООО «Новострой Плюс» http://novostroyplus.ru/

Проектная декларация https://наш.дом.рф/

*ПАО «Сбербанк», ПАО ВТБ