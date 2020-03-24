Восточная медицина стоит на страже вашего здоровья!

Реабилитация пациентов с различными видами острой и хронической патологии, а также поддержание здорового состояния организма, стимуляция защитных свойств всех систем человека, профилактика различных болезней, улучшение устойчивости к стрессам и внешним факторам среды успешно практикуется при помощи методов китайской и корейской медицины уже несколько сотен лет!

В России данные методики с 1996 года успешно применяет Центр рефлексотерапии и медицинского восточного массажа «Инь-Янь», филиал которого с 2004 года полюбили и тысячи жителей Калининградской области и соседних государств. Многие приходят в центр целыми семьями…

Нам доверяют, потому что мы в совершенстве владеем методиками восточной медицины, наши специалисты постоянно совершенствуют свои знания и практические навыки, наши доктора при работе с любым пациентом пытаются и достигают максимально возможных результатов и в дальнейшем проводят диспансерное наблюдение и поддержание здоровья всех своих пациентов. Наша деятельность лицензирована!



Самые распространенные поводы обращения пациентов к нам это патология опорно-двигательного аппарата, последствия травм, болезни нервной системы, частые простудные заболевания и ослабление иммунитета, патология сердечно-сосудистой системы, болезни женских и мужских органов, желудочно-кишечного тракта и многие другие.

Обращаем особое внимание, что мы заботимся о безопасности наших пациентов, регулярно проводится обработка поверхностей антисептиком, проводится кварцевание и обеззараживание воздуха и т.п.

Будем рады проконсультировать и помочь вам по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, д. 11-15. Обязательна предварительная запись к врачу по телефонам: 8(4012) 36-88-77 и 8-906-217-9997.


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Инь-Янь Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа

г. Калининград, ул. Александра Невского, 11-15
+7 (4012) 36 88 77
+7 906 217 99 97
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Источник: Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа «Инь-Янь»
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