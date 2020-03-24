#экранвсёлето: подключись и получи ТВ + интернет бесплатно на 3 месяца



Новые абоненты при заключении договора смогут получить пакет «ТВ + интернет» на 3 месяца абсолютно бесплатно*! Тариф «Лето близко» действует только до 15 мая 2020 года.

— Основной пакет (100 каналов) — 200 рублей/месяц**;
— Расширенный пакет DVB-C (147 каналов) — 250 рублей/месяц**;
— Расширенный пакет IP TV (156 каналов) — 250 рублей/месяц**.

Дополнительные пакеты:
— Матч Премьер
— Дождь
— Настрой кино
— Взрослый


Интернет: 80 мбит — 300 рублей/месяц**

#экранвсёлето


Условия акции:
*С 01.06 по 31.08.2020 — пакет «ТВ + интернет» бесплатно. Стоимость тарифа 0 рублей*
** С момента подключения по 31.05.2020г.
С 1.09.2020 — тарифный план будет изменен на «Дуэт-2».

Подробную информацию об условиях акции и сроках проведения уточняйте в офисах ООО «Лайзер» и ООО «Экран».


Справка

Экран оператор кабельного телевидения

г. Калининград, пр-т Ленинский, 76А
+7 (4012) 61 44 44
+7 (4012) 61 46 46
ekran39.ru

Экран оператор кабельного телевидения

Гвардейский р-н, г. Гвардейск, ул. Красноармейская, 2-4
+7 (40159) 3 25 54
+7 (4012) 61 41 41
ekran39.ru

Экран оператор кабельного телевидения

Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Садовая, 17
+7 (40141) 3 25 09
+7 (4012) 61 41 41
ekran39.ru

Экран оператор кабельного телевидения

Гусевский р-н, г. Гусев, ул. Победы, 15
+7 (40143) 3 22 16
+7 (4012) 61 41 41
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Источник: «Экран»
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