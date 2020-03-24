экранвсёлето: подключись и получи ТВ + интернет бесплатно на 3 месяца

Новые абоненты при заключении договора смогут получить пакет «ТВ + интернет» на 3 месяца абсолютно бесплатно*! Тариф «Лето близко» действует только до 15 мая 2020 года.
— Основной пакет (100 каналов) — 200 рублей/месяц**;
— Расширенный пакет DVB-C (147 каналов) — 250 рублей/месяц**;
— Расширенный пакет IP TV (156 каналов) — 250 рублей/месяц**.
— Матч Премьер
— Дождь
— Настрой кино
— Взрослый
Интернет: 80 мбит — 300 рублей/месяц**
#экранвсёлето
Условия акции:
*С 01.06 по 31.08.2020 — пакет «ТВ + интернет» бесплатно. Стоимость тарифа 0 рублей*
** С момента подключения по 31.05.2020г.
С 1.09.2020 — тарифный план будет изменен на «Дуэт-2».
Подробную информацию об условиях акции и сроках проведения уточняйте в офисах ООО «Лайзер» и ООО «Экран».
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