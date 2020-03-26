«ДолговГрупп»: как обезопасить себя, покупая продукты

В условиях эпидемии коронавируса специалисты рекомендуют избегать мест скопления людей. Наиболее оптимальными для приобретения продуктов питания становятся мобильные торговые точки, в которых продукты можно купить, не заходя в помещение, и небольшие магазины формата «у дома». Таким образом, вы не подвергаете себя дополнительному риску в очереди в кассу.

Фирменные магазины «Наш продукт», входящие в структуру агрохолдинга «ДолговГрупп», отвечают всем необходимым в данной ситуации требованиям:

  • Покупатели видят весь ассортимент через стеклянную витрину с улицы, очередь отсутствует

  • При покупке нет необходимости пользоваться тележками или корзинами

  • Есть возможность осуществить оплату через терминал безналичного расчета, не используя купюры

  • Магазин «Наш продукт» находится в шаговой доступности от вашего дома и не требует большого передвижения по городу в условиях пандемии

К этому стоит добавить, что в целом сегодня на территории Калининградской области открыты более 80 фирменных магазинов «Наш продукт», из них мобильных торговых точек — более 20. Здесь представлена продукция, произведенная на предприятиях холдинга под марками: «Нежинская», «Роминта», «Курочкино». Благодаря наличию собственной логистической сети мясная, молочная, колбасная продукция, яйца, цыплята-бройлеры с фабрик холдинга оперативно доставляются на прилавки магазинов, что гарантирует их качество и свежесть!


Напоминаем: при соблюдении правил профилактики коронавируса риск заражения существенно снижается!

Магазины «Наш продукт» открыты с 8.00 до 20.00.

Адреса магазинов:

Мобильные торговые точки:
ул. Озерная, 1а⠀
ул. Леонова ,52⠀
ул. Красная ,45 ⠀
ул. Красносельская ,46⠀
ул. К.Маркса, 38⠀
ул. Мусоргского, 8⠀
ул. Нарвская ,46 ⠀
ул. Советский проспект, 58 ⠀
ул. Батальная, 75 ⠀
ул. Громовой, 99 ⠀
ул. Коммунистическая, 34⠀
ул. Машиностроительная, 62 ⠀
ул. Багратиона, 96⠀
ул. Мариупольская, 2а⠀
ул. Артиллерийская, 23 ⠀
ул. Кутаисская ,1⠀
ул. Полоцкая, 22⠀
ул. Миклухо-Маклая, 10⠀
Балтийский рынок⠀
Каштановая Аллея, 81⠀
Прибрежный⠀

Ещё магазины здесь.

 

Приглашаем жителей Зеленоградска в наш новый магазин на рынке, открытие 27 марта и жителей Нестерова в наш новый магазин по адресу ул. Черняховского 23, открытие 1 апреля.

Подписывайтесь на https://www.instagram.com/nashproduct39/ и будьте первыми в курсе наших акций и новостей.

Здоровья вам и вашим близким. 

«Ваш продукт»

Справка

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

г. Калининград, ул. Киевская, 80, Балтийский рынок
dolgovagro.ru

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Новая, 3
dolgovagro.ru

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Крайняя, 3
dolgovagro.ru

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 4А, «Птицефабрика», магазин ПФГ
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Источник: «ДолговГрупп»
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