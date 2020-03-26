«ДолговГрупп»: как обезопасить себя, покупая продукты

В условиях эпидемии коронавируса специалисты рекомендуют избегать мест скопления людей. Наиболее оптимальными для приобретения продуктов питания становятся мобильные торговые точки, в которых продукты можно купить, не заходя в помещение, и небольшие магазины формата «у дома». Таким образом, вы не подвергаете себя дополнительному риску в очереди в кассу.

Фирменные магазины «Наш продукт», входящие в структуру агрохолдинга «ДолговГрупп», отвечают всем необходимым в данной ситуации требованиям:

Покупатели видят весь ассортимент через стеклянную витрину с улицы, очередь отсутствует

При покупке нет необходимости пользоваться тележками или корзинами

Есть возможность осуществить оплату через терминал безналичного расчета, не используя купюры

Магазин «Наш продукт» находится в шаговой доступности от вашего дома и не требует большого передвижения по городу в условиях пандемии

К этому стоит добавить, что в целом сегодня на территории Калининградской области открыты более 80 фирменных магазинов «Наш продукт», из них мобильных торговых точек — более 20. Здесь представлена продукция, произведенная на предприятиях холдинга под марками: «Нежинская», «Роминта», «Курочкино». Благодаря наличию собственной логистической сети мясная, молочная, колбасная продукция, яйца, цыплята-бройлеры с фабрик холдинга оперативно доставляются на прилавки магазинов, что гарантирует их качество и свежесть!





Напоминаем: при соблюдении правил профилактики коронавируса риск заражения существенно снижается!

Магазины «Наш продукт» открыты с 8.00 до 20.00.

Адреса магазинов:

Мобильные торговые точки:

ул. Озерная, 1а⠀

ул. Леонова ,52⠀

ул. Красная ,45 ⠀

ул. Красносельская ,46⠀

ул. К.Маркса, 38⠀

ул. Мусоргского, 8⠀

ул. Нарвская ,46 ⠀

ул. Советский проспект, 58 ⠀

ул. Батальная, 75 ⠀

ул. Громовой, 99 ⠀

ул. Коммунистическая, 34⠀

ул. Машиностроительная, 62 ⠀

ул. Багратиона, 96⠀

ул. Мариупольская, 2а⠀

ул. Артиллерийская, 23 ⠀

ул. Кутаисская ,1⠀

ул. Полоцкая, 22⠀

ул. Миклухо-Маклая, 10⠀

Балтийский рынок⠀

Каштановая Аллея, 81⠀

Прибрежный⠀





Ещё магазины здесь.

Приглашаем жителей Зеленоградска в наш новый магазин на рынке, открытие 27 марта и жителей Нестерова в наш новый магазин по адресу ул. Черняховского 23, открытие 1 апреля.

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Здоровья вам и вашим близким.

«Ваш продукт»