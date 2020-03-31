Baltmaximus: заказывайте бытовую технику и электронику безопасно

Крупнейшая сеть бытовой техники и электроники в Калининградской области Baltmaximus продолжит доставлять электронику и бытовую технику покупателям, заказанную через интернет-портал.

Все заказы от покупателей принимаются без ограничений. Акции и скидки действуют в соответствии с ранее объявленными условиями: сотни товаров по очень выгодным ценам — антикризисные покупки именно сейчас!

В связи с рекомендациями Правительства России сеть временно закрывает свои оффлайн-магазины в регионе.

Преимущества интернет-магазина

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Напоминаем, что при покупке на сумму от 5 000 рублей

1. Постоянные акционные скидки на разные группы товаров;

2. Товары с сайта всегда есть в наличии;

3. Быстрая доставка по Калининграду и области;

4. Безопасная сделка: при оплате онлайн вы можете даже не контактировать с посторонними для себя людьми.

Что надо сделать сейчас, чтобы заказать?

Всего лишь посетить сайт Baltmaximus по ссылке, не торопясь выбрать нужную вам бытовую технику и электронику и подождать доставки.









ООО «ЭТК», г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, ОГРН 1063906139450.



