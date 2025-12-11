Критерий ненужности

Социальная политика прежнего руководства региона привела к тому, что поддержка семей со стороны правительства области катастрофически упала. По данным, озвученным региональным минсоцем на заседании профильного комитета Заксобрания 10 декабря, региональное единовременное пособие при рождении ребенка в 2024 году получили ... 159 граждан, хотя детей родилось 7544. В 2025 году родилось 5557 детей, пособие получили... 38 человек. 2% и 0,6% от всех. В то время как до 2016 году эту выплату получали все без исключения семьи в Калининградской области.



Размер пособия, кстати, был не так велик, но, когда рождается малыш, любые деньги нелишние. Нуждающимся (2% семей в 2024 году и 0,6% в 2025 году) официально выплачивалось 3500 руб. на первого, 7000 руб. на второго, 10000 руб. на третьего и последующих детей.

Правительство Алексея Беспрозванных официально признало эту «меру поддержки» неэффективной, заменив ее единовременной выплатой в 10 000 рублей, которую обещают в будущем году выплачивать всем семьям, в которых рождается ребенок, независимо от нуждаемости. На фоне прежних выплат и критериев — настоящий подарок. Федеральное единовременное пособие при рождении ребенка тоже, кстати, выплачивается всем без ограничений. Что вполне понятно, когда речь идет о поддержке рождаемости. Тем более на фоне серьезного демографического кризиса и снижения уровня жизни из-за инфляции, шринкфляции (маркетинговая стратегия, когда производители незаметно уменьшают вес, объем или количество товара в упаковке, но сохраняют прежнюю цену — прим. «Нового Калининграда») и прочих проблем. Но такое ощущение, что Калининградскую область эта история долгие годы не касалась, у нас люди жили, катаясь как сыр в масле. Поэтому на детях можно было и сэкономить. И только сейчас у нового (хотя уже и не настолько нового) губернатора дошли до этого руки. Ведь что любопытно — те же самые чиновники, которые в свое время при прежнем главе региона «брали под козырек» и лишали семьи поддержки государства, сегодня откровенно признают неэффективность этих мер. Впрочем, чиновники — люди подневольные. И черное белым назовут, если руководство прикажет.

Несколько слов об истории вопроса. Речь о критериях нуждаемости впервые зашла в 2016 году, когда правительство врио губернатора Антона Алиханова стало резко урезать выплаты и льготы семьям, которые не являются нуждающимися (то есть официально по бумагам получают доходы выше одного-двух прожиточных минимумов). Критерий нуждаемости тогда ввели для компенсаций за детсад, для пособий на новорожденных детей, потом — для многодетных семей, которые могли претендовать на бесплатную землю и т.д. и т.п.. Чтобы хоть что-то получить, нужно было обязательно находиться за чертой бедности (а как еще могут жить люди с доходами ниже прожиточного минимума?).

Когда в области ввели критерий нуждаемости для получения компенсаций за детсад (казалось бы, копеечная история, но в свое время это был подарок президента Медведева), история вызвала уже существенное недовольство. Антон Алиханов пообещал вернуть выплаты всем, а не только нуждающимся. Но через год ответил отказом.

«Я уже объяснял. У нас только 56% выплат носят адресный характер. И это неправильно. Надо наращивать дальше, на мой взгляд. Нами в следующем году, наверное, будет внедрена система электронного социального сертификата, потому что очень много людей (вы удивитесь), которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются», — заявил губернатор в октябре 2017 года.

И обещание свое исполнил. В итоге появился Социальный кодекс области, счета жителей взяли под контроль — любые движения по ним стали приравниваться к доходам. Результат — 2% и 0,6% семей, которые смогли хоть на что-то рассчитывать от государства. Тут, конечно, можно затеять дискуссию — а нужно ли в принципе на что-то рассчитывать от властей, когда создаешь семью, рожаешь ребенка. И как сделать так, чтобы не породить социальное иждивенчество, когда детей рожают только ради пособий (но это, наверное, как раз по большей части касается тех, кто живет на уровне ниже прожиточного минимума). Однако ж это в первую очередь знак: готово ли нас поддерживать государство? Или «вы как-нибудь давайте сами»?

А по факту критерий нуждаемости превратился в критерий ненужности — результат политики, при которой помощь становится исключением, а не нормой, доказывая свою неэффективность уже тем, что её почти никто не получает. И доказывая, что семьи с детьми нашим властям не очень-то и были нужны.

Думается ли сейчас нашему бывшему губернатору обо всём этом, когда он смотрит на шикарную предновогоднюю Москву с верхних этажей небоскреба башни «Федерация» в «Москва-Сити», где находится штаб-квартира Министерства промышленности и торговли РФ? Сомневаюсь. Почему, спросите вы? Лучше в ответ промолчу.

Оксана Майтакова