Профессионалы работают: устраним причину боли со скидкой до 30%

В это непростое время наши специалисты продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь всем, кто устал терпеть боль. Мы стараемся победить именно ее причину.

В свете перемены сезона с зимнего на весенний медстатистика показывает, что в несколько раз учащается риск обострения хронических заболеваний, изнуряющих человека болевым синдромом разной локализации. На сегодняшний день заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы, сопровождаемые острой и хронической болью, приобрели практически характер эпидемии в нашем обществе!

Многие пациенты в поисках спасения мечутся от одной поликлиники к другой, не находя должной помощи, кто-то занимается самолечением, при этом получая еще более серьезные проблемы со здоровьем! Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа « Инь-Янь» в Калининграде за 16 лет своей работы принял и оказал профессиональную помощь десяткам тысяч пациентов с различными видами патологии, сопровождающейся болевым синдромом.











Примеров данных заболеваний очень много. Самые часто встречающиеся — это патология позвоночного столба, осложненная протрузиями и грыжами межпозвоночных дисков, артрозо-артриты различных суставов, искривление позвоночника, воспаление и ущемление различных периферических нервов (седалищный, лицевой, тройничный, межреберный и т. п. ), воспаление различных сплетений (шейные, плечевые и т. д. ), также боль может сопровождать такие состояния, как посттравматический синдром разной локализации, различные виды неврозов (включая кардионевроз и т. п. )

Ключевой принцип подхода к больным в « Инь-Янь» — это индивидуальный подход к каждому пациенту, максимально возможная оперативная постановка правильного клинического диагноза и назначение комплексного лечения причины заболевания в кратчайшие сроки от обращения больного!

Пациенты филиала — это жители практически со всей России и наши зарубежные гости из Литвы, Германии, Белоруссии и т. д. Прием ведут сертифицированные специалисты с большим опытом с Дальнего Востока. Деятельность лицензирована!

Скидка до 30% на лечение причины острой и хронической боли до конца апреля!





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