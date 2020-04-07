Профессионалы работают: устраним причину боли со скидкой до 30%

В это непростое время наши специалисты продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь всем, кто устал терпеть боль. Мы стараемся победить именно ее причину.В свете перемены сезона с зимнего на весенний медстатистика показывает, что в несколько раз учащается риск обострения хронических заболеваний, изнуряющих человека болевым синдромом разной локализации. На сегодняшний день заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы, сопровождаемые острой и хронической болью, приобрели практически характер эпидемии в нашем обществе!
Многие пациенты в поисках спасения мечутся от одной поликлиники к другой, не находя должной помощи, кто-то занимается самолечением, при этом получая еще более серьезные проблемы со здоровьем! Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа «
Примеров данных заболеваний очень много. Самые часто встречающиеся — это патология позвоночного столба, осложненная протрузиями и грыжами межпозвоночных дисков,
Ключевой принцип подхода к больным в «
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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