«Календарь выгоды» снова поможет скоротать время

В период тотальной самоизоляции самым популярным местом россиян стала кухня. Оно и понятно — чем порадовать себя, когда на работу не нужно, сходить в кафе или ресторан нельзя, да и все виды альтернативного досуга недоступны. Однако кухня хороша лишь тогда, когда она полна продуктов, из которых опытные хозяйки, а теперь и присоединившиеся к ним мужья и дети вместе готовят любимые блюда.

С пополнением продуктового запаса вашей кухни по традиции поможет «Календарь выгоды», который с 13 апреля по 6 мая будет действовать в магазинах торговых сетей SPAR и «Семья».

В апрельском «Календаре» помимо ежедневных талонов с большой скидкой на ваши любимые товары, скидок на целые группы товаров всех ценителей самостоятельно получать выгоду ждет приятный сюрприз — «Честные скидки» внутри «Календаря». Две самые популярные акции снова вместе.

Помимо традиционных товаров-хитов вас ждут и новинки: король шоколадок Milka Toffee Whole Nut, сотейник со съемной крышкой, набор махровых полотенец и многое-многое другое.

Полный список акционных предложений вы сможете узнать, получив свой экземпляр «Календаря выгоды».

Получить новый «Календарь выгоды» вы можете с 10 по 12 апреля включительно в любом из магазинов SPAR или «Семья» при суммарной покупке от 400 рублей.

И советуем поспешить! Количество весенних «Календарей выгоды» ограничено. Один «Календарь» выдаётся в одни руки.

www.spar-kaliningrad.ru

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*«Календарь выгоды» выдаётся с 10 по 12 апреля 2020 года на кассах супермаркетов SPAR и «Семья» при единовременной покупке на сумму свыше 400 рублей. Количество календарей строго ограниченно. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве товаров по специальной цене, сроках, месте и порядке их приобретения вы можете получить в магазинах SPAR, «Семья» и на сайте www.spar-kaliningrad.ru.

Справка

Spar супермаркет

г. Калининград, ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, 13
+7 (4012) 98 82 25
spar-kaliningrad.ru

Spar супермаркет

г. Калининград, ул. Краснооктябрьская, 1-7
+7 (4012) 98 81 24
spar-kaliningrad.ru

Spar супермаркет

г. Калининград, ул. Пушкина, 1-7
+7 (4012) 98 80 13
spar-kaliningrad.ru

Spar супермаркет

г. Калининград, ул. Минусинская, 16
+7 (4012) 98 82 14
spar-kaliningrad.ru
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На правах рекламы
Источник: SPAR
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