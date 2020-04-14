СМТ «Юпитер»: инструмент в ремонт и обратно — бесплатно!

Сервисный центр СМТ «Юпитер» производит бесплатную доставку в ремонт и обратно техники и оборудования «от двери/до двери».

— Позвоните по телефонам 590-606 или 590-610 в сервисный центр Салона Моторной Техники «Юпитер».

— к вам прибудет курьер и заберет в ремонт ваш неисправный инструмент;

— в сервисном центре высококвалифицированные специалисты проведут диагностику инструмента и свяжутся с вами для согласования объема и стоимости ремонта;

— курьер возвращает вам исправленный инструмент.

Ремонт и обустройство продолжаются, и карантин этому не помеха!

Контакты:

— по работе с организациями — тел. 510-777

— для вызова курьера — тел. 590-606, 590-610



Заберем и вернем бесплатно!

Оперативно и с гарантией!

