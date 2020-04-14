СМТ «Юпитер»: инструмент в ремонт и обратно — бесплатно!

Сервисный центр СМТ «Юпитер» производит бесплатную доставку в ремонт и обратно техники и оборудования «от двери/до двери».— Позвоните по телефонам 590-606 или 590-610 в сервисный центр Салона Моторной Техники «Юпитер».
— к вам прибудет курьер и заберет в ремонт ваш неисправный инструмент;
— в сервисном центре высококвалифицированные специалисты проведут диагностику инструмента и свяжутся с вами для согласования объема и стоимости ремонта;
— курьер возвращает вам исправленный инструмент.
Ремонт и обустройство продолжаются, и карантин этому не помеха!
— по работе с организациями — тел. 510-777
— для вызова курьера — тел. 590-606, 590-610
Заберем и вернем бесплатно!
Оперативно и с гарантией!
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