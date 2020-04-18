Как калининградцам создать персональный фитнес-зал на дому?

Вирус COVID*-19 внес коррективы в привычную жизнь и еще раз напомнил о важности укрепления иммунитета. Чтобы усилить защитные силы организма, нужно правильно питаться, делать массаж и заниматься спортом. Как это легко организовать в домашних условиях?

Делать массаж

Американские ученые пришли к выводу, что 45-минутный сеанс массажа увеличивает количество лимфоцитов в крови — клеток, отвечающих за защитную функцию организма. Это значит, он буквально заставляет иммунитет работать в полную силу. При массировании ускоряется лимфоток, что способствует выведению из организма шлаков и токсинов. Улучшается обмен веществ, питание клеток, повышается усвояемость витаминов и минералов.

Также специалисты советуют следить за эмоциональным иммунитетом. Излишняя тревожность ослабляет защитные силы. При сильном стрессе в организме выделяется гормон кортизол, который не только усиливает сердцебиение и повышает артериальное давление, но и «подрывает» здоровье. Забудьте о плохом настроении. Настроиться на положительную волну также поможет массаж. Он снимет напряжение, восстановит, подарит чувство спокойствия, добавит приятных эмоций.

Благодаря японским разработкам и современным технологиям профессиональный массаж в условиях карантина можно делать дома. Массажное кресло Yamaguchi станет вашим личным мануальным терапевтом, которое заботливо проработает все участки тела, зарядив энергией и силой.







Заняться спортом

Крепкий иммунитет и совершенная фигура — то, к чему все сейчас стремятся. Активные физические нагрузки повышают защитные силы организма, оказывают закаливающее воздействие и помогают противостоять большинству вирусных заболеваний. Спортивная ходьба и бег улучшают работу сердца, дыхательной системы, пищеварения. Человек, который регулярно занимается спортом, становится более выносливым и энергичным.

Для поддержки себя в форме, нужно проходить примерно 7-8 километров в день. В условиях самоизоляции мы стали меньше двигаться. От такого образа жизни на талии могут появиться лишние сантиметры. С ультратонкой беговой дорожкой Yamaguchi вы легко выполните необходимую норму и сохраните тело в идеальном состоянии.











К домашней пробежке под любимую музыку добавьте занятия на других тренажерах. Yamaguchi позаботилась о вас, поэтому вы можете выбрать фитнес-оборудование для разных групп мышц: проработки брюшного пресса, верхней части тела, бедер и ягодиц. Помните, движение — это жизнь!

Поддерживать микроклимат дома

Сухой воздух в квартирах способствует развитию опасных микробов и вирусов, что может привести к заболеваниям верхних дыхательных путей. Чтобы этого не происходило, поставьте в комнату ультразвуковой очиститель и увлажнитель Yamaguchi. Современное оборудование поможет противостоять вирусам и укрепить иммунную систему. Воздухоочистители и увлажнители Yamaguchi просты и удобны в использовании, прекрасно вписываются даже в самый оригинальный интерьер и создают благоприятный микроклимат дома.





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