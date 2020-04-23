Информация для тех, кому надоело отдыхать

Крупный мясоперерабатывающий холдинг региона открывает ряд вакансий.

Группа компаний «Мельниково продукт» была основана в 2000 году и вот уже более 20 лет успешно работает на российском рынке.

Сегодня мы — один из крупнейших мясоперерабатывающих комплексов в Калининградской области. Наша компания — это предприятие полного цикла. Мы сами выращиваем свиней, сами перерабатываем, выпускаем готовую продукцию под собственным брендом и реализуем ее, в том числе через сеть фирменных магазинов.

Группа компаний «Мельниково продукт» — это предприятие непрерывного производства. Даже в условиях эпидемии мы продолжаем развиваться, что невозможно без целеустремлённых, энергичных и уверенных в своих силах сотрудников!

Мы приглашаем в нашу команду менеджеров, имеющих опыт работы на производстве, специалистов, знающих складской учет, бухгалтеров, а также рабочих различных специальностей.

Мы ищем тех, кто заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и способен работать на достижение высоких результатов!

По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефону 8 (4012) 507-678.

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Источник: Группа компаний «Мельниково продукт»
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