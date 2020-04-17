«РемТехСервис»: сломанную технику заберём на ремонт сами!



«РемТехСервис» в Калининграде не повышает цены на починку бытовых гаджетов и электроники. Об этом сообщили в авторизованном центре на Судостроительной, 75.

Специалисты пошли навстречу своим клиентам и остановили повышение цен на починку техники. Стоимость наладки домашних устройств там остаётся на уровне, который был до начала карантина. Приятное условие, в реалиях пандемии и всеобщей экономии. Ещё один плюс — самовывоз. Нет, не ваш, а «РемТехСервиса».

В период ограничений на выход из дома действительно не стоит нарушать требования властей. Лучше поберечь себя, родных, близких, окружающих. Но как отремонтировать бытовую технику не выходя из дома?

«Заберём технику сами, привезём обратно, оставайтесь дома», — обратились специалисты «РТС» к калининградцам.

Доставка работает бесплатно. Авторизованный центр по ремонту продукции ведущих производителей электроники следит за соблюдением режима самоизоляции, не останавливая обслуживание ни на секунду.

Преимущества «РТС»:

надежность, качество и скорость выполняемых работ;

оригинальные комплектующие по ценам от производителей

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