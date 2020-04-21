ТЛТ «ИНМАР» оформляет медицинские грузы бесплатно

В рамках всемирной борьбы с распространением коронавируса (COVID-19) и понимая социальную значимость вклада каждого в общее дело, администрацией ТЛТ «ИНМАР» организовано бесплатное таможенное оформление и хранение всех грузов медицинского назначения. Подробную информацию можно узнать на сайте inmar-term.ru или по телефону +79052461780.

Таможенно-логистический терминал «ИНМАР» представлен на рынке услуг по таможенному оформлению различного рода товаров как лицензированный таможенный представитель (таможенный брокер) и владелец склада временного хранения.

Терминал располагается в Гурьевском районе Калининградской области, в поселке Дружный, примыкает к границе промышленной зоны города Калининграда и находится в непосредственной близости (100 метров) от автомагистрали Багратионовск — Калининград и автомагистрали Мамоново — Калининград.

На территории терминала размещен Московский таможенный пост Калининградской областной таможни.





Склад временного хранения аттестован Россельхознадзором на хранение товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю. На территории размещаются подразделения Россельхознадзора, осуществляющие ветеринарный и фитосанитарный контроль, а также лаборатория для проведения исследований в отношении товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю.

В отношении товаров, размещенных в прилегающей к СВХ зоне таможенного контроля или помещенных на СВХ, производится полный цикл таможенного оформления, прохождение всех необходимых видов государственного контроля, декларирование и выпуск в соответствии с избранной таможенной процедурой.

ТЛТ «ИНМАР» осуществляет деятельность в качестве владельца СВХ и таможенного представителя (таможенного брокера) на протяжении 25-ти лет.





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