Как власти помогают бизнесу и безработным: основные антикризисные меры

Распространение коронавирусной инспекции и применение мер по борьбе с ней сильно ударили по мировой экономике. Правительства многих стран вводят разнообразные меры поддержки бизнеса и граждан. В России власти на федеральном и региональном уровнях также разработали набор мер для частного бизнеса и граждан. Рассказываем об основных из них.

Для бизнеса

1. Прямые выплаты

Согласно заявлению президента Владимира Путина, с 18 мая малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, который сохранил не менее 90% сотрудников, получит от федерального правительства средства на выплату зарплат в размере одного минимального размера оплаты труда на сотрудника (МРОТ — 12130 руб.). С перечнем пострадавших отраслей можно ознакомиться здесь.

Правительство Калининградской области готово выплачивать прямые субсидии пострадавшему микробизнесу (с численностью занятых до 15 человек). Размер субсидии зависит от числа сотрудников в компании, но не может превышать 100 тыс. руб. Минимальная выплата составляет 15 тыс. руб., плюс по 5 тыс. на каждого наемного сотрудника и еще 10 тыс. руб. на компенсацию арендных платежей в случае наличия договора аренды. С перечнем видов бизнеса, которые готовы поддерживать субсидиями региональные власти, можно ознакомиться здесь

Мера поддержки бизнеса в виде беспроцентных кредитов предложена как федеральными, так и региональными властями. Кредит в банке с федеральной поддержкой может взять компания с численностью сотрудников до 100 человек и годовым оборотом до 800 млн руб. Размер кредита будет равен числу сотрудников, помноженному на число месяцев кредитования и МРОТ. Таким образом, компания с 20 наемными сотрудниками может рассчитывать на годовой кредит в размере порядка 3 млн руб. Льготное кредитование предполагает отсрочку платежа по кредиту на полгода, однако с седьмого месяца кредит перестает быть беспроцентным и начинаются начисления по ставке 4% годовых.

Областной Центр поддержки предпринимательства предлагает местному бизнесу беспроцентные кредиты (0,1%) на выплату зарплат суммой до 10 млн руб на срок до года. Однако сумма займа не может превышать 4,5 официальных среднемесячных фондов оплаты труда компании. Не менее половины кредитных средств нужно выплатить сотрудникам в качестве зарплаты. Отсрочка по платежам составляет 3 месяца.

Снижен размер соцотчислений с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса на длительный срок. Однако сниженная ставка будет действовать только для той части зарплаты, которая превышает МРОТ. Сам МРОТ, как и ранее, будет облагаться по ставке 30%. Таким образом, максимальную экономию получат компании с высокими официальными зарплатами.

Для людей

Налоговые органы предлагают широкий спектр антикризисных мер. Индивидуальная комбинация их будет зависеть от того, относится ли ваш бизнес к числу пострадавших отраслей, включен ли в Реестр МСП и входит ли в категорию микропредприятий (до 15 наемных сотрудников). В худшем случае вы можете рассчитывать на приостановление проверок, неподачу в вашем отношении налоговыми органами заявления о банкротстве и продление сроков сдачи отчетности. В лучшем случае вам также положена отсрочка по уплате налогов, кроме НДС, и приостановление мер взыскания налоговой задолженности. Подробнее с перечнем налоговых послаблений можно ознакомиться здесь В качестве основной меры поддержки людей, потерявших работу в период распространения эпидемии коронавируса, власти предлагают увеличенный размер пособия по безработице. Теперь оно может достигать размера в один МРОТ или 12,1 тыс. руб. (ранее максимальный размер пособия составлял 8 тыс. руб.). Кроме того, сейчас нормативно оформляется инициатива президента по выплате максимального пособия в размере МРОТ вне зависимости от размера официальной зарплаты, которая была ранее у потерявшего работу гражданина (если он потерял работу, начиная с 1 марта). Также таким гражданам планируется доплачивать к пособию по 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Некоторые регионы России также вводят доплаты к пособию по безработице. В Калининградской области решено дополнительно выплачивать потерявшим работу гражданам 10 тыс. руб. Выплату смогут получить граждане, являющиеся жителями Калининградской области, официально признанные безработными в соответствии с Законом о занятости и имеющие продолжительность трудовой деятельности и иной занятости с начала 2020 года не менее 30 рабочих дней на день прекращения такой деятельности. Как отметила министр социальной политики Анжелика Майстер, перечисление будет осуществляться в течение двух месяцев платежами по 5 тысяч рублей каждый.

Также региональное правительство готово поддерживать попытки безработных попробовать себя в качестве индивидуального предпринимателя. На это предусмотрена финансовая помощь в размере 50 тыс. руб. Однако потратить эти деньги на выплату себе зарплаты нельзя. Они предназначены в первую очередь на оплату разного рода услуг по регистрации бизнеса, на закупку оборудования и иных товарно-материальных ценностей.



Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Дополнительная информация — по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.







*Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)»