Не так страшны проценты: как будет работать новый налог на доход по вкладам

В конце марта Госдума приняла закон о налогообложении процентного дохода по вкладам и облигациям. Предложение это президент Владимир Путин озвучил среди прочих мер по поддержке российской экономики на фоне стартовавшей пандемии коронавируса. Многих испугало нововведение, и люди задумались о снятии денег со счетов и дроблении вкладов. Рассказываем, почему этого нет смысла делать и как в целом работает новый закон.

Как сейчас облагаются налогом банковские вклады?



Что меняет новый закон?



Может показаться, что сегодня банковские вклады в России не облагаются налогом, но это не так. Просто условия налогообложения таковы, что подавляющее большинство вкладов (а то и все) под них не попадают. По словам независимого финансового советника Натальи Смирновой, вклады в рублях облагаются налогом в 35%, но только если ставка такого вклада превышает ключевую ставку плюс 5%. На данный момент это 10,5% — найти вклад с такой доходностью нереально. С валютными вкладами похожая история — они облагаются налогом, только если ставка превышает 9% годовых.

С 2021 года устанавливается лимит, который не будет облагаться налогом. Со всего, что его превысит, придётся платить 13%. Лимит этот подсчитать довольно просто — надо умножить актуальный на начало года размер ключевой ставки на 1 млн рублей. Если годовой доход этот лимит превышает, то надо платить НДФЛ. Сегодня ключевая ставка составляет 5,5%, то есть необлагаемый лимит равен 55 000 рублей. Допустим, у вас в банке лежит 2 млн рублей под 5%, то есть ваш доход составляет 100 000 рублей, а значит, налог придётся заплатить с 45 000 рублей, то есть 5 850 рублей (если ключевая ставка на 1 января 2021 года будет всё ещё равна 5,5%).

«Предложенная мера вводится только по налоговой базе, которая возникнет в 2021 году. И следовательно, вопросы выплат как таковых могут начаться только в 2022 году. Мне бы очень хотелось, чтобы люди услышали: не завтра придут налоговые службы. Я думаю, что за два года у нас есть очень много возможностей посмотреть, как будет меняться ситуации», — заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Действительно, платить новый налог надо будет только с 2022 года (за 2021-й). К тому же, при определении налоговой базы не учитываются доходы по вкладам со ставкой ниже 1%, а также по счетам эскроу.

А если вклады в разных банках?



Это не имеет значения. Налоговая будет учитывать все вклады, оформленные на вас, и уже с общего дохода начислять налог.

«Сразу хочу сказать, что предложения дробить вклады, которые мы слышим сегодня, лишены какого бы то ни было основания. Как и попытки уже сейчас искать возможность переложить средства с рублевых вкладов на валютные или наоборот», — подчеркнул Макаров.

Осенью 2022 года россияне получат квитанции от ФНС, которые надо будет оплатить.

«За доходы в 2021 году необходимо будет уплатить налог до 1 декабря 2022 года. Налоговая служба на основании полученных данных из банков будет формировать налоговое уведомление на оплату налога, то есть это будет выглядеть так же, как налог на имущество или транспортный налог. Самим ничего рассчитывать не потребуется», — цитирует «Финансовая газета» эксперта Национального центра финансовой грамотности, консультанта проекта по повышению уровня финансовой грамотности Андрея Чернова.

Стоит ли снимать деньги?



Не стоит, несмотря на то, что доходность по вкладам очевидно снизится, особенно если у вас в банках лежат крупные суммы.

«Но это не значит, что нужно срочно закрывать все вклады и хранить деньги в наличности дома. Вы же понимаете, что если у вас деньги просто лежат дома, то на них начисляется доход ноль. А если деньги лежат на вкладе, то, даже если вы попадаете под налог, это значит, что у вас будет доход за вычетом налога. Но явно выше ноля», — подчёркивает Наталья Смирнова.

Как будут облагаться налогом облигации?



С 2021 года по всем облигациям будет взиматься НДФЛ с купонного дохода. В данном случае нет необлагаемого миллиона и платить налог придётся со всего портфеля и независимо от вида облигаций. Рассчитывать и перечислять налог в ФНС будут брокеры или управляющие.

А можно не платить налог вовсе?



Законно уйти от налога можно. Для этого есть несколько альтернатив. Во-первых, можно разделить деньги по нескольким членам семьи. Другой вариант — открыть Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и либо превышение неналогооблагаемого процентного дохода по вкладам инвестировать на ИИС типа А, либо использовать ИИС типа Б и покупать облигации или ПИФы. Подробнее о том, как законно уйти от НДФЛ с депозитов, вы можете узнать здесь.