Проведи лето на максимум с Baltmaximus!

Проводите много времени на даче? Планируете переезд в июле? Ищете качественный подарок по разумной цене? Или просто решили обновить технику летом? Тогда вам — в Baltmaximus. С 3 по 16 июля вас ждут скидки до 40% на различные категории товаров.
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Телевизор LG 49UM7050PLF за 22 999 руб. (4K UHD, SMART TV, 123 см, Технология улучшения четкости — PMI 1600 Гц, Wi-Fi/LAN/Bluetooth)
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Вентилятор KRAFT FS40-325 всего за 949 руб. (3 скорости, 3 вида установки: напольный, настенный, настольный)
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Стиральная машина LG FH 2J3 WDNO всего за 18 999 руб. (Загрузка 6,5 кг, Отжим 1200 об/мин, Класс А+++, ВхШхГ 85×60×45см)
Подробности акции и полный перечень товаров узнавайте у продавцов-консультантов торговой сети Baltmaximus.
Интернет-магазин: www.baltmaximus.com.
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ООО «ЭТК», 236011, Калининградская область, г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, литер Д1, каб.1, ОГРН 1063906139450.
*В акции не участвует товар, помеченный @
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