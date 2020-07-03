Проведи лето на максимум с Baltmaximus!

Проводите много времени на даче? Планируете переезд в июле? Ищете качественный подарок по разумной цене? Или просто решили обновить технику летом? Тогда вам — в Baltmaximus. С 3 по 16 июля вас ждут скидки до 40% на различные категории товаров.

  • Телевизор LG 49UM7050PLF за 22 999 руб. (4K UHD, SMART TV, 123 см, Технология улучшения четкости — PMI 1600 Гц, Wi-Fi/LAN/Bluetooth)

  • Вентилятор KRAFT FS40-325 всего за 949 руб. (3 скорости, 3 вида установки: напольный, настенный, настольный)

  • Стиральная машина LG FH 2J3 WDNO всего за 18 999 руб. (Загрузка 6,5 кг, Отжим 1200 об/мин, Класс А+++, ВхШхГ 85×60×45см)



Подробности акции и полный перечень товаров узнавайте у продавцов-консультантов торговой сети Baltmaximus.

Интернет-магазин: www.baltmaximus.com.
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Количество товаров ограничено!


ООО «ЭТК», 236011, Калининградская область, г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, литер Д1, каб.1, ОГРН 1063906139450.
*В акции не участвует товар, помеченный @

Справка

BaltMaximus магазин бытовой техники и электроники

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 30, ТРЦ «Эпицентр»
+7 908 290 24 38
www.baltmaximus.com

BaltMaximus магазин бытовой техники и электроники

г. Калининград, ул. Театральная, 21, ТЦ «Маяк»
+7 (4012) 57 98 97
www.baltmaximus.com

BaltMaximus магазин бытовой техники и электроники

г. Калининград, пр-т Московский, 171А, ТЦ «Сити»
+7 (4012) 66 01 05
www.baltmaximus.com

BaltMaximus магазин бытовой техники и электроники

г. Калининград, пр-т Советский, 159, ТЦ «Гранд»
+7 (4012) 66 85 06
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Источник: Baltmaximus
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