В каких случаях выручает современная высокотехнологичная лаборатория «Гемотест»

Медицинская лаборатория «Гемотест» — это современная высокотехнологичная лаборатория, ежедневно выполняющая десятки тысяч медицинских анализов для пациентов со всей России.

Больше года в Калининграде работает медицинская лаборатория «Гемотест» на ул. Артиллерийской, 81, которая положительно зарекомендовала себя в нашем регионе.

Регулярная модернизация технологической базы, внедрение принципиально новых методов и оборудования позволяют лаборатории «Гемотест» выполнять большой спектр исследований — от клинического анализа крови до выявления генетических патологий.









Также в нашей лаборатории действует осенние скидки на УЗИ диагностику до 40%: В медицинском центре вы можете сдать более 3000 видов анализов и пройти УЗИ-диагностику всех внутренних органов, получить консультацию и квалификационную помощь врачей-гинекологов.Также в нашей лаборатории действует

УЗИ щитовидной железы + УЗИ​ брюшной полости с почками​ = 1790 руб.

УЗИ щитовидной железы + УЗИ​ брюшной полости с почками + УЗИ молочных желез =2100 руб.

УЗИ мочевого​ пузыря​ +УЗИ предстательной​ железы​ =1050 руб.

Скидки на прием гинеколога:​

прием гинеколога​ +осмотр​ + УЗИ малого таза​ =1500 руб.

прием гинеколога​ + осмотр​ + УЗИ малого таза​ +УЗИ молочных желез =1990 руб.

Срок действия акционных предложений до 30.11.2020 г.







Лаборатория «Гемотест» проводит анализ на COVID-19 (ПЦР мазок ) за 1550 руб с учётом взятия биоматериала, а также берет кровь на антитела IgG​ и IgM. « Гемотест» в ыдает справки на русском и английском языках.