В каких случаях выручает современная высокотехнологичная лаборатория «Гемотест»

Медицинская лаборатория «Гемотест» — это современная высокотехнологичная лаборатория, ежедневно выполняющая десятки тысяч медицинских анализов для пациентов со всей России.
Больше года в Калининграде работает медицинская лаборатория «Гемотест» на ул. Артиллерийской, 81, которая положительно зарекомендовала себя в нашем регионе.
Регулярная модернизация технологической базы, внедрение принципиально новых методов и оборудования позволяют лаборатории «Гемотест» выполнять большой спектр исследований — от клинического анализа крови до выявления генетических патологий.
Также в нашей лаборатории действует осенние скидки на УЗИ диагностику до 40%:
-
УЗИ щитовидной железы + УЗИ брюшной полости с почками = 1790 руб.
-
УЗИ щитовидной железы + УЗИ брюшной полости с почками + УЗИ молочных желез =2100 руб.
-
УЗИ мочевого пузыря +УЗИ предстательной железы =1050 руб.
Скидки на прием гинеколога:
-
прием гинеколога +осмотр + УЗИ малого таза =1500 руб.
-
прием гинеколога + осмотр + УЗИ малого таза +УЗИ молочных желез =1990 руб.
Срок действия акционных предложений до 30.11.2020 г.
Давайте дружить в социальных сетях