В каких случаях выручает современная высокотехнологичная лаборатория «Гемотест»

Медицинская лаборатория «Гемотест» — это современная высокотехнологичная лаборатория, ежедневно выполняющая десятки тысяч медицинских анализов для пациентов со всей России.

Больше года в Калининграде работает медицинская лаборатория «Гемотест» на ул. Артиллерийской, 81, которая положительно зарекомендовала себя в нашем регионе.

Регулярная модернизация технологической базы, внедрение принципиально новых методов и оборудования позволяют лаборатории «Гемотест» выполнять большой спектр исследований — от клинического анализа крови до выявления генетических патологий.

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В медицинском центре вы можете сдать более 3000 видов анализов и пройти УЗИ-диагностику всех внутренних органов, получить консультацию и квалификационную помощь врачей-гинекологов.

Также в нашей лаборатории действует осенние скидки на УЗИ диагностику до 40%:

  • УЗИ щитовидной железы + УЗИ​ брюшной полости с почками​ = 1790 руб.

  • УЗИ щитовидной железы + УЗИ​ брюшной полости с почками + УЗИ молочных желез =2100 руб.

  • УЗИ мочевого​ пузыря​ +УЗИ предстательной​ железы​ =1050 руб.

Скидки на прием гинеколога:​

  • прием гинеколога​ +осмотр​ + УЗИ малого таза​ =1500 руб.

  • прием гинеколога​ + осмотр​ + УЗИ малого таза​ +УЗИ молочных желез =1990 руб.

Срок действия акционных предложений до 30.11.2020 г.



Лаборатория «Гемотест» проводит анализ на COVID-19 (ПЦР мазок ) за 1550 руб с учётом взятия биоматериала, а также берет кровь на антитела IgG​ и IgM. «Гемотест» выдает справки на русском и английском языках.

Прием анализа осуществляется по понедельникам, средам и пятницам с 12.00 до 18.00 по живой очереди.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.



Справка

Гемотест медицинская лаборатория

г. Калининград, ул. Артиллерийская, 81
+7 (4012) 61 13 02
www.gemotest.ru
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На правах рекламы
Источник: Лаборатория «Гемотест»
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