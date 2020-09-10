В Калининграде открылась современная цифровая оптика

Сейчас вы уже вернулись к работе, но замечаете, что не так четко видите слова в документах, трудно работать на компьютере, а увеличение шрифта на телефоне не помогает видеть текст? И не помните уже, когда проверяли зрение? А как за рулем?

Сэкономить время, получить классное обслуживание и очки по индивидуальному заказу поможет современная цифровая оптика Smart Vision.

В августе 2020 года в салоне Smart Vision было установлено новейшее оборудование для проверки зрения. Опытный оптометрист проведет полную диагностику зрения, поможет подобрать очки. Для этого достаточно записаться на бесплатную проверку зрения по телефону (4012) 640 −112 или на сайте.


Модные стильные оправы производства Великобритании, Италии, Германии, Бельгии, стран ЕС и США хороши как актуальный аксессуар, дополнение к образу.

Линзы заслуживают отдельного внимания. Базовые линзы Smart Vision уже включают 12 слоев с покрытиями: защита от воды, жира, грязи, от запотевания, антистатическое покрытие и антиблик. Также вся линза защищена слоем от царапин и механических повреждений — в 12 раз усиленным по сравнению с обычными линзами. По сути, базовые линзы Smart Vision — премиум-качества, и без доплат за опции, по доступной цене.

При заказе оправы и линз, изготовление очков и доставка — бесплатно. Дополнительно предоставляется расширенная гарантия на очки — целых 2 года. В салоне оптики Smart Vision выгодно заказывать очки, нет скрытых доплат и сразу известна цена.

Также до 16 сентября 2020 года действует скидка −40% на все оправы, любые линзы и солнцезащитные очки.

А может, пожелаете попробовать очки с несколькими зонами — для текста, компьютера и для дальних расстояний одновременно? Именно такие сложные рецептурные очки можно заказать в салоне Smart Vision. И их изготовят в Европе в крупнейшей оптической лаборатории, оснащенной высококлассным немецким оборудованием.

Заказ на рецептурные очки через программу сразу попадает на производство, что исключает человеческий фактор и неточности. Линзы будут изготовлены в соответствии со всеми параметрами вашего зрения и с высокими европейскими требованиями.

Доступная роскошь комфорта — новые очки Smart Vision.
Проверка зрения.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Smart Vision Салон оптики

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 2Б
+7 (4012) 640-112
smartvisionglasses.ru
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На правах рекламы
Источник: Smart Vision
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