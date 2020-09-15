Школьники «потрогают профессии руками» благодаря проекту «Билет в будущее»

Калининградская область в 2020 году реализует проект по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с целью формирования осознанности и способности выбора профессиональной траектории подростками.





Профориентационная диагностика на цифровой платформе, практические мероприятия в очной и онлайн-формах и получение индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории — такие шаги предусмотрены для участников проекта «Билет в будущее», который помогает школьникам наиболее точно определиться с будущей профессией.

Проект позволяет учащимся «потрогать руками» профессии, которые нужны в регионе. В Калининградской области это 52 компетенции из таких востребованных экономикой региона сфер занятости, как «Промышленное производство», «Информационные технологии и коммуникации», «Строительство и архитектура», «Транспорт и логистика», «Услуги, питание и туризм».

Регистрация на платформе доступна с июля и осуществляется школьниками с привлечением родителей. Посещение практических мероприятий проекта возможно по предварительной записи, которая становится доступной после прохождения любого из тестов. Каждый обучающийся может посетить четыре практических мероприятия, одно из которых будет доступно в очном формате, остальные три — онлайн.

Практические мероприятия проекта в очном формате пройдут на 11 площадках:

Колледж строительства и профессиональных технологий

Колледж мехатроники и пищевой индустрии

Колледж сервиса и туризма

Колледж агротехнологий и природообустройства

Колледж информационных технологий и строительства

Прибалтийский судостроительный техникум

Гусевский политехнический техникум

Технологический колледж

Педагогический колледж

Калининградский бизнес-колледж

Детский технопарк «Кванториум»



