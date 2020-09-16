Разумное потребление: как можно экономить на квартплате

Пандемия коронавируса заставила многих пересмотреть свои взгляды на работу и быт. Ещё в марте, во время всеобщей самоизоляции, жители России, по крайней мере те, у кого была такая возможность, массово перешли на работу из дома. И даже после отмены изоляции многие так и остались на «удалёнке». Кто-то — потому что так удобнее, кто-то — потому что не хочет лишний раз сталкиваться с вирусом, а некоторые — по решению работодателя. В работе из дома есть множество плюсов, но есть и вполне ощутимые минусы — например, неизбежный рост сумм в счетах за ЖКХ. Рассказываем, как не разориться на платежах за ЖКХ,если вы работаете из дома.
Прописка и счётчикиДля начала надо разобраться, за кого мы платим. Если в квартире прописаны не живущие там люди, займитесь этим вопросом. Часто бывает, что в платёжках остаются прошлые жильцы, и, поверьте, никто, кроме вас, этот вопрос не проконтролирует. Если число жильцов в присылаемых вам счетах не совпадает с реальным, надо обратиться в управляющую компанию и к поставщику услуг. Иначе вы неизбежно будете переплачивать.
Второе, и не менее важное — приборы учёта. Платить по счётчикам дешевле и удобнее, особенно в нынешних условиях, когда при оплате коммунальных услуг по нормативам действует повышающий коэффициент. Главное, не забывать регулярно передавать показания, иначе счета будут выставляться по среднемесячному показателю. Кстати, до конца года установлен запрет на проверку любых счётчиков — ими можно пользоваться до 1 января будущего года. От лица контролирующих организаций с призывом провести поверку прибора учета сегодня звонят мошенники.
Третье — за что мы платим. Телевидение, стационарный телефон, а иногда даже радиоточка — вы уверены, что всем этим пользуетесь? Если нет, то смело расторгайте договоры. Если да, изучите тарифы — возможно, есть более выгодные варианты. Это, кстати, касается и интернета.
Бытовая экономияНачните следить за потреблением воды, электричества и газа. Обычная замена ламп накаливания на энергосберегающие уже заметно снизит плату за электроэнергию. Выключайте приборы, которыми не пользуетесь и свет в помещениях, где никого нет. Это всё звучит банально, но мы часто не замечаем, как много ресурсов мы тратим. Душ вместо долгого принятия ванны требует меньшего расхода воды, да и кран во время чистки зубов можно спокойно закрывать. Просто следуйте общему тренду разумного потребления, и вы сами не заметите, как это войдёт в привычку.
Общедомовое имущество и проверка счетовНе забывайте, что вы платите не только за свою квартиру, но и за дом, в котором живёте. Сэкономить поможет замена лампочек в подъезде и установка датчика движения (так свет не будет гореть впустую). Следите, чтобы управляющая компания исполняла свои обязанности по содержанию дома. И не бойтесь её сменить, если замечаете, что вас пытаются обмануть.
Всегда проверяйте платёжки, даже если раньше такой привычки у вас не было. Вы не обязаны платить за некачественно оказанную или вовсе не оказанную услугу. Если вы заметили, что изрядно переплачиваете, обращайтесь за перерасчётом. В том числе это касается показаний счётчиков и числа реально проживающих людей.
Если с управляющей компанией полюбовно договориться не удаётся, имеет смысл обратиться в жилищную инспекцию.
Льготы и субсидииВ связи с пандемией коронавируса в России действуют специальные меры в сфере ЖКХ для поддержки населения. Так, до 1 января 2021 года с вас не имеют права требовать уплату пени, неустоек или штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Это не значит, что можно не платить, это значит, что за задержки в оплате вас не должны штрафовать.
«Постановление вступило в силу 6 апреля 2020 года, оно говорит о том, что управляющие организации не вправе начислять неустойку, это пени и штрафы, по долгам за услуги ЖКХ, а также по взносам за капитальный ремонт. Это все запрещено делать до 1 января 2021 года. Также управляющим компаниям запрещено отключать свет, газ, воду за неуплату услуг», — говорит Екатерина Бездомова, эксперт проекта Минфина России Жилфин.рф по вопросам ЖКХ и директор Уральской ассоциации жилищно-коммунального комплекса «Развитие».
Если же денег на оплату «коммуналки» категорически не хватает, вы имеете право на субсидию. В Калининградской области такое возможно, если расходы на ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи. Сделать это можно в МФЦ или через «Госуслуги». «Достаточно заполнить электронную форму, внести сведения о полученных доходах за предшествующие 6 месяцев, составе семьи и о правоустанавливающих документах на жилье», — говорит Екатерина Бездомова.
Субсидия оформляется на 6 месяцев и при истечении срока до 1 октября 2020 года должна продлиться автоматически.
Сейчас власти обсуждают идею снижения «порога» для получения субсидии на ЖКХ до 15% совокупного семейного дохода. По мнению первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светланы Разворотневой, это более разумный шаг, чем обсуждавшаяся ранее заморозка тарифов. Разворотнева уверена, что заморозка тарифов грозит ухудшением качества предоставляемых коммунальных услуг либо прекращением подачи этих ресурсов.
По данным исследования РИА «Новости», доля расходов среднестатистической калининградской семьи на коммунальные услуги в прошлом году составила 9,9%. В среднем жители региона тратят на оплату ЖКУ 3 тыс. 876 руб.
Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Дополнительная информация — по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный)
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