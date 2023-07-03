Восточная медицина: «Жизнь без боли — это не миф, а реальность»

Каждый день на протяжении 19 лет работы в Калининграде к нам обращаются люди, многие из которых буквально вымотаны острой или хронической болью, сопровождающей многие патологические состояния в организме.

Чаще всего встречается:

— патология опорно-двигательного аппарата,

— нервной системы,

— органов кровообращения,

— желудочно-кишечного тракта,

— мочеполовой системы,

— аутоиммунные заболевания.





Восточная медицина в Китае и Корее уже сотни лет успешно борется с причинами подобных состояний. При этом организм не пичкают разного рода химией типа обезболивающих и спазмолитиков, а применяют комплексную рефлексотерапию для устранения причины боли и болезни. Более того, этот способ реабилитации практически не имеет побочных эффектов и параллельно может устранять несколько сопутствующих патологий.

В понятие «рефлексотерапии» входят несколько процедур, таких как акупунктура, акупрессура, вакуум-магнитная терапия, моксотерапия, разные виды массажа, фармакопунктура и другие. Врачи медицинского центра «Инь-Янь» в Калининграде уже на протяжении 19 лет применяют в совершенстве все эти виды рефлексотерапии и рефлексодиагностики.

Главное, что вам в кратчайшее время ставится правильный клинический диагноз и назначается индивидуальный алгоритм реабилитации.

С 2004 года десятки тысяч пациентов медцентра уже избавились от боли. Деятельность лицензирована, врачи сертифицированны и аккредитованы.



В медицинском центре соблюдаются все противоэпидемические мероприятия. Безопасность пациентов на первом месте!

Обращаем внимание, что приём ведётся только по предварительной записи. Администратор ответит на все ваши вопросы запишет вас по телефонам: 36-88-77 и +7 906 217 9997.

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