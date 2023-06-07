Автоцентр «ОТТО КАР»: новый KAIYI E5 от 1759000 рублей

«ОТТО КАР», официальный дилер KAIYI и признанный лидер на рынке автомобилей с пробегом в Калининграде, объявляет о старте продаж нового хита — KAIYI E5!

Модель KAIYI E5 вызвала спрос: во многом этому способствует впечатляюще выгодная стартовая цена — от 1 759 000 рублей! Несколько довольных владельцев уже получили ключи от своих новых автомобилей прямо в нашем официальном дилерском центре «ОТТО КАР» на Московском проспекте, 205.

Мы предлагаем вам посетить наш дилерский центр «ОТТО КАР» и провести тест-драйв лично, а пока представляем обзор модели:







KAIYI E5 — это автомобиль с ярким и выразительным дизайном. Он притягивает взгляды: его внешний вид не оставит равнодушным даже самого взыскательного ценителя автомобилей. Широкие колесные арки, легкосплавные диски с шинами 205/50 R17, агрессивная решетка радиатора, стремительные линии кузова — все это подчеркивает спортивный характер автомобиля и его готовность к активному образу жизни. При солидной ширине в 1 825 мм, автомобиль выглядит внушительно и спортивно, будто бы намекая на его высокие динамические характеристики: новейший турбированный двигатель Chery 1,5T способен развивать мощность до 147 л.с. и обеспечивает пиковый крутящий момент 210 Н*м.



У автомобиля KAIYI E5 насыщенная цветовая палитра. Вы можете выбрать из широкого спектра цветов — от классических черного и белого до более смелых и ярких оттенков. Каждый цвет подчеркивает индивидуальность автомобиля и делает его еще более заметным на дороге.

Оснащенный передовыми LED фарами, KAIYI E5 обеспечивает отличную видимость в любое время суток. Система автоматического включения фар срабатывает, когда внешнее освещение становится недостаточным, что делает вождение еще более безопасным и комфортным.

Внутри KAIYI E5 вас встретит стильный интерьер из кожи и металла, украшенный акцентами с прострочкой. «Парящая» панель приборов и консоль управления кондиционером добавляют современного шарма. Мультимедиа E5 включает в себя 10,25-дюймовый центральный и 7-дюймовый дисплей приборной панели, предлагая ясную и понятную информацию для удобного вождения. Шесть встроенных HI-FI динамиков обеспечивают качественное звучание, а беспроводное зарядное устройство и четыре порта питания поддерживают все ваши устройства заряженными.

Что касается багажного отделения, то оно отличается своей гибкостью и простором. Заднее сиденье легко трансформируется, предлагая различные конфигурации: от складывания в соотношении 60% к 40% до полного откидывания заднего ряда. Это в сочетании с широким отверстием багажника и обширным внутренним пространством значительно упрощает загрузку и транспортировку грузов.

В любую погоду в салоне автомобиля будет комфортно благодаря электроприводному люку, который обеспечивает приток свежего воздуха и является дополнительным источником света.

Система бесключевого доступа и возможность запуска двигателя одним касанием кнопки в KAIYI E5, безусловно, являются дополнительными преимуществами. Эти функции значительно упрощают процесс вождения, обеспечивая беззаботное и приятное общение с автомобилем каждый день.

При знакомстве с автомобилем стоит особо отметить его систему безопасности. Автомобиль оснащен системой курсовой устойчивости ESP, которая в критическую минуту может стать неоценимым помощником, помогая сохранить контроль над управлением и делая процесс вождения более безопасным. Именно она отвечает за предотвращение возможного заноса или скольжения автомобиля при резких маневрах или на скользкой дороге. Также в KAIYI E5 предусмотрена система круиз-контроля и система автоматического включения фар. Данная функция способна избавить водителя от необходимости частого включения и выключения головного света, а также поможет своевременно включить фары, когда внешнего освещения станет недостаточно.

Система камер кругового обзора 360° HD позволяет водителю контролировать ситуацию вокруг автомобиля, что упрощает парковку и маневрирование в тесных условиях — помехи фиксируются со всех сторон автомобиля.

Особо стоит упомянуть систему пассивной безопасности. KAIYI E5 оснащен четырьмя подушками безопасности во всех комплектациях, что обеспечивает защиту водителя и переднего пассажира в случае чрезвычайной ситуации. Использование высокопрочной стали составляет почти половину конструкции кузова, достигая 44,5%. Критически важные части, включая стойки и усилители передних дверей, изготовлены из особо прочной стали, обеспечивая дополнительную защиту от деформаций при столкновении.

Приглашаем вас в «ОТТО КАР» на Московском пр-те, 205, чтобы вы смогли лично оценить все преимущества KAIYI, получить максимальную выгоду на старте продаж и максимальное удовольствие от вождения новинки бренда — E5! Также вы можете узнать подробности на нашем сайте: ottocar-kaiyi.ru или позвонить нам по телефону 577-997.

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