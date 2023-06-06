Tele2 обеспечила скоростным интернетом жителей калининградского поселка Куликово

Tele2, российский оператор мобильной связи, расширил зону охвата сети в поселке Куликово Зеленоградского округа Калининградской области. 300 сельчан получили связь и мобильный интернет в рамках второго этапа федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

В Куликово, расположенном под Калининградом, появилась мобильная связь и скоростной интернет. В посёлке и близлежащих населенных пунктах проживает около 300 человек. Во время народного голосования за подключение малых поселков к мобильному интернету, которое провели в прошлом году на «Госуслугах», данный поселок вошел в число лидеров.

С осени 2022 года жители четырех населенных пунктов Калининградской области получили доступ к высокоскоростному интернету Tele2 в рамках программы УЦН 2.0. В зону охвата оператора попали поселки Солдатово, Краснолесье, Заливное и Подлипово.

Александр Коренецкий, директор калининградского филиала Tele2:

«Благодаря программе УЦН 2.0 жители Куликово впервые получили доступ к современным цифровым сервисам. Теперь с помощью связи Tele2 они могут общаться с родными и близкими из других городов, пользоваться „Госуслугами“, а также образовательными и финансовыми сервисами».

Программу УЦН 2.0 реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Задача проекта — обеспечение мобильной связью поселений, где проживает от 100 до 500 человек. Компания Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласует проектное решение, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства.

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Справка

Tele2 салон связи

г. Калининград, ул. Черняховского, 30
+7 (4012) 90 99 09
611
kaliningrad.tele2.ru
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Tele2 салон связи

г. Калининград, ул. У.Громовой, ориентир ул. Интернациональная 27- 31
+7 (4012) 90 99 09
611
kaliningrad.tele2.ru
Вконтакте

Tele2 салон связи

г. Калининград, пр-т Ленинский, 28
+7 (4012) 90 99 09
611
kaliningrad.tele2.ru
Вконтакте

Tele2 салон связи

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30Б
+7 (4012) 90 99 09
611
kaliningrad.tele2.ru
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Источник: ООО «Т2 Мобайл».
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