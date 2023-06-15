Семейные праздники, свадебные торжества: выбираем место для банкета

Гостинично-ресторанный комплекс «Универсал» располагается на побережье Балтийского моря, в зеленой зоне Светлогорска, всего в паре шагов от канатной дороги, по которой можно спуститься на берег моря.

«Универсал» выдержан в архитектурном стиле старого немецкого города Раушена, этот классический дизайн не оставляет равнодушными отдыхающих. Гостиница отвечает всем международным стандартам с обязательной для данного класса развитой инфраструктурой и ориентирована не только на прием туристов, но и на организацию праздников должного уровня (свадьбы, юбилеи, корпоративы, банкеты, фуршеты и тематические вечеринки)


Здесь рады принять и большую весёлую свадьбу, и тихое семейное торжество. 

К услугам гостей несколько залов:
— уютный каминный (посадка на 20 гостей),
— классический «оливковый» (на 50 гостей)
— и большой зал с панорамными окнами и потрясающим видом на сосновый бор (до 130 гостей). 

Помимо этого, в гостинично-ресторанном комплексе есть летняя веранда, зимний сад и открытая площадка для выездных регистраций.

Персонал «Универсала» возьмет на себя заботы об организации вашего праздника, при необходимости поможет определиться с выбором профессионального ведущего, программой и тематикой праздника, а также с торжественным меню, состоящим из блюд европейских кухни.


Комплекс располагает прекрасными возможностями, чтобы организовать пышные банкеты, торжественные церемонии и фуршеты.

Профессиональное обслуживание вежливого и тактичного персонала сделает  торжество ярким и запоминающимся, воплотит  мечты в реальность, создаст атмосферу, наполненную любовью, элегантностью и романтикой. Все детали тщательно продумываются, чтобы ваша свадьба стала идеальным началом семейной жизни.

Сделайте свою свадьбу красивой и запоминающейся! Гостинично-ресторанный комплекс «Универсал» принял сотни гостей и каждого из них пленил своей заботой, ненавязчивым сервисом и высоким качеством предоставляемых услуг.

Отель располагает собственной автостоянкой и обладает всем необходимым для того, чтобы донести свое гостеприимство до клиента.

Виртуальный тур — смотреть.

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Справка

Универсал Ресторан-отель

Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Некрасова, 3
+7 (4012) 74 36 58
+7 (40153) 2 14 95
www.hotel-universal.ru
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На правах рекламы
Источник: Гостинично-ресторанный комплекс «Универсал»
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