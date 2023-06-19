Дома за неделю: Калининградская компания строит методом 3D-штампования

На калининградском строительном рынке появилась необычная новинка: каменно-композитные дома-конструкторы, которые можно собрать «с нуля» буквально за неделю и получить «белый ключ» со встроенными коммуникациями. Цены на такие дома примерно вполовину ниже, чем при обычном строительстве, а простоять модульный дом способен даже дольше «традиционного» собрата. Рассказываем, как это устроено.

Модульные дома CyberModul — новинка от «Знаменского композитного завода», предприятия с безупречной репутацией и почти 10-летней историей. Завод научился изготавливать композитные самонесущие панели, из которых можно собирать здания, запатентовал свое изобретение и вывел на рынок в декабре этого года.

«Это первая в России технология, она вошла в тройку лучших по стране в прошлом году. Технология называется 3D-штампование. Если объяснять совсем просто, то мы в специальные большие „вафельницы“ (огромные семиметровые прессы) закладываем элементы панели, заливаем специальную композитную пену и „выпекаем“ — стены, пол, потолок», — рассказывает гендиректор завода Дмитрий Христов.

В эти панели уже «вшиты» все коммуникации: и трубы, и кабель-каналы. Дом из них собирается прямо на месте, как большой конструктор. При этом получается сразу «белый ключ». Поверхность плит идеально ровная и после шпаклевки стыков подходит для всех видов отделки: можно красить, клеить обои, класть линолеум или ламинат.

В стоимость здания входят и уникальные окна AeroCarbon, тоже собственная разработка Знаменского композитного завода. Это теплые ультратонкие конструкции, аналогов которым на рынке нет.

«Наши окна — это как LCD-телевизор на стене. Обычная толщина ПВХ-рамы — порядка 130 мм, а мы предлагаем монтажную ширину окна в 55 мм, то есть в два раза тоньше обычных. В конструкции используются алюминий и композитные материалы. Они дороже и качественнее, чем пластик и сталь, из которых обычные окна сделаны. Но поскольку окна в два раза тоньше, то и материалов на них уходит в два раза меньше. Так что вы получаете тонкие красивые прочные окна по цене, сопоставимой с обычным „пластиком“», — поясняет Дмитрий Христов.

Важная особенность композитных панелей, изготавливаемых по технологии 3D-штампования, — их пожаростойкость, благодаря чему собранные из них здания надежно защищены от пожаров. Из-за очень низкой теплопроводности материалов панели хорошо удерживают и тепло, и прохладу, помогая поддерживать комфортную температуру в доме и экономить на отоплении в холодные месяцы. К тому же материалы безвредны и дома из них получаются экологичными.

Еще один безусловный козырь — скорость строительства. На изготовление панелей для здания уходит в среднем 3-4 дня, еще пара дней требуется на сборку конструкции. В итоге полностью готовый дом таким способом можно построить с нуля всего за неделю.

Немаловажным фактором является и стоимость строительства. Она в 2 раза ниже, чем при традиционной стройке. В среднем квадратный метр такого дома сейчас стоит порядка 35 тыс. рублей при средней рыночной цене новостройки в 108-115 тыс. за «квадрат».





Из панелей можно «напечатать» практически все что угодно: от небольшой бани или однокомнатного домика в 16 кв. м до трехэтажного особняка. Это может быть и корабль, и плавучий дом (в перспективе в богатом водоемами Калининграде можно создать целые кварталы на воде), и дом на колесах, и вполне себе классический городской коттедж. Проблем с регистрацией такого здания не возникнет.

«Структура дома включает в себя фундамент. Мы можем поставить его на минимально подготовленную поверхность, если это небольшой дом. Если конструкция больше, мы закручиваем сваи. Но если это дом, который нужно регистрировать, мы заливаем ленточный фундамент, а на него уже ставим коробку. И регистрируем её как обычный дом. Процедура зависит от основания, а не от конструкции. Никаких проблем с оформлением документов, мы все это берем на себя», — говорит Христов.

Компания готова строить по технологии CyberModul не только частные объекты. На ее сайте уже можно увидеть проект модульной больницы на 1600 коек площадью в 32 тыс. кв. м. Собрать такой госпиталь можно всего за 7 дней. И власти разных уровней уже начали интересоваться новой технологией.







В данный момент ООО «ЗКЗ» изготавливает и монтирует восемь современных модульных домов на территории Агротуристической базы в Озерском округе. Реализует проект предприниматель Максим Крупеня. По замыслу проекта турбаза будет в формате глэмпинга с пасекой.



При всей необычности идеи, скорости и привлекательной цене строительства, модульные дома долговечны. На конструктив действует семилетняя гарантия, а само здание способно простоять полвека. И этот показатель снится далеко не всем сегодняшним «традиционным» новостройкам. Наша компания аккредитована в реестре застройщиков по сельской ипотеке в Россельхозбанке.

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