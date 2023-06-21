Откуда отправить самое красивое фото: «Билайн» укрепил сеть на морских пляжах

«Билайн» укрепил сеть на морских пляжах страны. Рассказываем, откуда можно послать самое красивое фото и как его сделать.

Что мы ценим в отдыхе? Впечатления, загар и много красивых фото. Через сеть «билайна» на семи морских пляжах Юга, Северо-Запада и Востока страны за пиковый месяц прошел трафик равный более 130 миллионов фотографий. Чтобы их было еще больше, оператор разогнал интернет и подготовил фотосоветы, которое помогут собрать еще больше положительных реакций в социальных сетях. Этим летом в интернете будет еще больше вулканического песка тихоокеанского пляжа Камчатки, закатов с видом на Финский залив и других мест со всех концов страны.

Океан и не только





В рейтинге самых «трафиковых» мест победил Владивосток. Если перевести использованный объем гигабайт в изображения, то получится примерно 51 млн фотографий. Столько выложили в сеть клиенты «билайна» с набережной Спортивной гавани в июле 2022 года. Этому могли способствовать улучшения сети «билайн» — скорость мобильного интернета в этом месте за год выросла на 50%.

Впечатляющие фото клиенты «билайна» делали на Халактырском пляже на побережье Тихого океана. Активнее всего клиенты «билайна» делились фото и видео в январе. Черный вулканический песок, белый снег, простор и величие океана влекут туристов. Если встать в центре пляжа и смотреть вперед, то ближайшим кусочком земли за горизонтом будут Гавайи. Кстати, скорость мобильного интернета на Халактырском пляже за год выросла на 20%.

Фотосовет: как снимать, когда на улице холодно

Камеры в смартфонах настроены таким образом, что зимой, когда много снега и света, в том числе около зимнего океана или моря — когда много морской белой пены и вода также отражает солнечный свет и снег, делая кадр светлее, — телефон затемняет все белое. Чтобы это исправить, используйте Экспо-коррекцию, делая кадр чуть светлее. В смартфоне это сделать очень просто: нажимаем на экране на объект, который снимаем, и проводим по нему пальцем вверх. В некоторых моделях есть и отдельная функция EV (Exposure Value — в переводе с английского — «значение экспозиции»). Также при съемке зимой нужно помнить, что на морозе аккумуляторы разряжаются быстрее. Поэтому лучше взять с собой на прогулку внешний аккумулятор.

Две стороны Балтики

На другом конце страны — на набережной у канатной дороги в Светлогорске Калининградской области — клиенты «билайна» наслаждались впечатлениями от посещения Балтийского моря. Катаясь по совсем небольшой, но уютной и аутентичной канатной дороге с видом на море, туристы делают фото и могут сразу поделиться ими через мобильный интернет. Тем более что «билайн» провел весной расширение полосы частот для пропуска интернет-трафика в ряде городов на побережье области, включая Светлогорск. По итогам проведенных работ средняя скорость 4G при скачивании выросла на 15%.

Жителям и гостям Санкт-Петербурга, которые хотят уехать подальше от суеты большого города и сделать отличные фотографии Финского залива, доступна смотровая площадка в Репино.Там можно наслаждаться видом на бесконечную водную гладь и солнце, медленно тающее в воде. Не исключено, что многие клиенты «билайна» использовали видео звонок или прямой эфир заката. Ведь скорость мобильного интернета в этом месте за год выросла на 45% благодаря проведенному «билайном» перераспределению частот для передачи данных.

Фотосовет: в какое время получаются лучшие кадры

Профессиональные фотографы говорят, что для классного кадра очень важно подобрать освещение. И идеальнее всего природа выстраивает свет для фото после рассвета и перед закатом. Попробуйте сделать несколько снимков в это время и в полдень, и вы поразитесь, какая будет разница. А если при съемке в закатные часы поставить фокусировку на горизонте — цвета будут более глубокими.

Жарко даже в декабре





Клиенты «билайна», посетившие в минувшем году набережную Анапы, часто делали фото на фоне скульптуры корабля «Алые паруса», на который можно сесть и словить в кадре закатное солнце. В Анапе природа создала отличные условия, чтобы сделать кадры в воде и с волнами: песок, небольшая глубина и небольшие волны позволяют подойти к воде со смартфоном и даже зайти в нее. Благодаря ускоренному техническими специалистами «билайна» мобильному интернету 4G(4 Джи) фото и видео отправлялись в комфортном режиме.

Фотосовет: как «заморозить» воду на фото

Играйте с выдержкой — короткая, например 1/100, заморозит в кадре капли морской воды, а длинная, например 1/15, — художественно размажет кадр. Если в телефоне нет такой функции — можно скачать приложения, которые настраивают вашу камеру. Это позволит получить намного больше возможностей, не меняя телефон.

Клиентам «билайна» стало комфортнее пользоваться связью и на набережной в Геленджике — здесь оператор провел перераспределение частот, что ускоряет мобильный интернет. В самой обзорной точке — у маяка — туристы делают сотни фотографий в день. В закатный час к заветной точке даже бывает очередь. Ведь отсюда видно открытое море с одной стороны и всю бухту — с другой.

Фотосовет: как сделать кадр большой компании

Как бы классно ни был выстроен кадр и линия горизонта — при групповой съемке всегда, а в случае наличия в кадре детей — просто обязательно, кто-то закроет глаза или неудачно откроет рот. Чтобы нашлась та самая фотография, которая полетит в социальные сети и семейные чаты — используйте режим серийной съемки. Если в вашем телефоне есть режим видео 4K, то можно снять в таком формате, а потом выбрать стоп-кадр, из которого и получится фото.

Неожиданно, но в Сочи самым активным месяцем с точки зрения передачи данных в сети «билайн» стал декабрь! Здесь, совершая променад по Олимпийской набережной и гуляя в «Сочи-Парке», абоненты «билайна» использовали трафик, равный почти 30 миллионам фотографий. Для комфортного онлайн-серфинга и быстрого постинга «билайн» ускорил мобильный интернет в Краснодарском крае, а также построил новую базовую станцию возле «Сочи-Парка». Теперь клиенты смогут отправлять и принимать еще больше фото и видео даже в высокий сезон без потери скорости мобильного интернета.

При подготовке материала использованы данные внутренней аналитики ПАО «Вымпелком» о скачанном и отправленном абонентами трафике, который был переведен в количество фотографий.

*4G (4Джи-сеть)