Клиенты «билайна» берут с собой в дорогу гигабайты

Оператор «билайн» провел опрос* среди своих клиентов, чтобы узнать, в каких ситуациях они пользуются мобильным интернетом. Самым популярным оказался вариант — при поездке в транспорте.

Подавляющее большинство опрошенных рассказали, что выходят в сеть, находясь в общественном транспорте или в автомобиле. За этот ответ проголосовали 81% респондентов. Варианты использования мобильного интернета на работе, дома и др. набрали меньше голосов.


Интересно, что у респондентов разного пола и возраста наблюдаются достаточно заметные отличия в использовании онлайн-сервисов в транспорте. Так, женщины в пути значительно чаще, чем мужчины, просматривают новостную ленту в социальных сетях (49% и 34% соответственно) и публикуют там же фотографии и видео (37% и 26%). Мужчины в дороге чаще отдают предпочтение музыкальным онлайн-сервисам (59% против 49%).

Нужно отметить, что в целом из всех опрошенных музыку с помощью мобильного интернета слушают в дороге почти столько же респондентов, что и дома (54% и 52% соответственно), что может свидетельствовать о том, что качество сети на улицах сопоставимо с качеством связи в домах.

Это подтверждают и ответы более половины опрошенных клиентов «билайна» (55%), отметивших, что качество мобильного интернета в транспорте за последний год улучшилось.

Комфортные скорости интернета были обеспечены благодаря масштабным работам по улучшению качества связи «билайна». В частности, в 2022 году оператор расширил пропускную способность своей сети 4G** в 32 регионах России. Благодаря выполненным работам в среднем на 33% выросла скорость мобильного интернета. В 2023 году «билайн» продолжает улучшать качество своей связи, строя новые базовые станции, расширяя диапазон частот для 4G, а также запуская системы искусственного интеллекта для мониторинга сети.

* Исследование было проведено в ноябре-декабре 2022 г. в ряде городов РФ. Количество респондентов — 1208, абоненты «билайн» владельцы смартфонов в возрасте 16-60 лет.

** «4 Джи»


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