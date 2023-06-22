Космическая одиссея: как проходит выставка янтарщиков на AmberForum-2023

В светлогорском “Янтарь-холле” в четверг стартовало главное событие для всех, кто работает с янтарем или просто является поклонником этого легкого “солнечного” материала. На международном форуме AmberForum традиционно обсуждают самые острые проблемы отрасли - но не только. Вторая по значимости его часть - традиционная выставка-продажа янтарных изделий.

В нынешнем году вернисаж собрал три десятка ведущих янтарщиков Калининградской области (и всей России, учитывая определяющую роль самого западного региона для янтарной промышленности). На этот раз экспозиция оформлена в неожиданных глубоких синих и серебристых тонах - ее решено посвятить космосу. Это не случайно: тема уже шестого по счету форума - “Вселенная янтаря”. То есть, здесь показывают янтарь во всем его многообразии и во всех проявлениях, порой совсем удивительных.

Специально к открытию форума Калининградский янтарный комбинат выпустил новую - “космическую” - коллекцию украшений. Обработанный особым образом камень сияет, словно бриллиант, тая в свой глубине брызги фейерверков, кометы и звезды. У стенда комбината - постоянный ажиотаж: гостьи форума с удовольствием примеряют и приобретают необычные украшения, рожденные фантазией ювелиров. “Почти все раскупили”, - говорит директор предприятия Михаил Зацепин губернатору Антону Алиханову, который приехал на форум ближе к вечеру в первый день работы, в канун официального открытия.

Действительно, калининградские ювелиры за последние годы научились делать не только классические "бабушкины" бусы и браслеты. В экспозиции выставки AmberForum достаточно оригинальных, тонких и стильных украшений, которые не постыдится надеть самая придирчивая модница. Еще один тренд (давний, но ставший более явным) - янтарная косметика. Камень для нее специально отбирается, промывается и превращается в пудру, которая становится, например, отличным скрабом для кожи, добавляется в средства по уходу за волосами.



Впрочем, у организаторов и участников выставки хватило смелости сделать шаг и к смешному. Сразу несколько янтарщиков обыграли тему возраста янтаря через фигурки динозавров. А у одного из стендов посетителей встречает обсыпанный сукцинитом (так называется балтийский янтарь) велоцираптор, кажется, в натуральную величину. Его назвали “Янтарный веном”, с явной иронией намекая на нестареющую сувенирную классику - фигурки всевозможных сов, тигров и прочей живности. Их здесь тоже достаточно - на любой вкус и цвет.

Выставка-продажа будет работать в течение всего AmberForum. Продлится “Вселенная янтаря” до вечера воскресенья - чтобы через год дать нам еще одну попытку ее постичь.

*Янтарный форум