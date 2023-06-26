ЖК «Стрелка» в Светлогорске: квартиры у моря в тиши соснового бора

Всё чаще калининградцы — и те, кто давно живёт в регионе, и те, кто только планирует сюда переехать, — выбирают для проживания не шумный областной центр, а спокойные курортные города у моря.

Пожалуй, наиболее приятным из них принято считать Светлогорск с его пропитанным хвойным ароматом воздухом и свежим ветром с моря, уютными улочками, утопающими в зелени парками и исторической застройкой. Среди этой красоты неподалёку от Тихого озера построен и введен в эксплуатацию жилой комплекс «Стрелка», о котором мы хотим рассказать.

Семиэтажный жилой комплекс расположен в наиболее приятном для жизни районе Светлогорска (Олимпийский бульвар, д. 4) — в шаговой доступности от озера и соснового бора. До моря отсюда можно дойти за 15 минут, при этом поблизости нет шумных туристических площадок с круглосуточными вечеринками. Зато есть крупный оздоровительный центр «Олимп» с бассейном, тренажерными залами и крытыми кортами.

Для долгих прогулок на свежем воздухе идеально подойдёт озеро Тихое с его благоустроенной набережной и недавно открытым парком «Муза». Чистый морской воздух и тишина соснового бора на берегу озера способны исправить любое настроение, успокоить головную боль и унять тревогу. Как в парке, так и непосредственно на территории комплекса «Стрелка» расположены детские игровые площадки, спортивные площадки и площадки для отдыха взрослых. Также в комплексе предусмотрены 3 гостевые автостоянки.

В 2016 году этот проект был отмечен золотым дипломом в номинации «Лучший архитектурный проект» за участие в региональной выставке Калининградского отделения Союза архитекторов России. Все квартиры имеют разные, но одинаково удобные планировки.

В комплексе предусмотрено автономное газовое отопление, что, согласитесь, с прибалтийским климатом очень важно.

Продажа квартир осуществляется напрямую от застройщика.

В продаже осталось совсем немного квартир — успейте забрать свою, чтобы переехать жить к морю, к тишине, спокойствию и лёгкому аромату хвои в чистом воздухе, пропитанном романтикой и мечтами.

Застройщик — ООО «Светлогорская горка».

Калининград, ул. Ген. Озерова, д. 17Б, 9 этаж (ТЦ «Мега-Центр»)

тел. 8 (4012) 52-10-99.





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