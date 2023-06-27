Перезапустить янтарь: художники и бизнес — о том, как сделать его модным

Янтарь, безусловно, — бренд Калининградской области. Однако сами калининградцы сукцинит (так называется застывшая смола, которую находят в балтийском регионе) не слишком жалуют. Не стал он пока мейнстримом и в целом в России. Но эта проблема решаема, уверены участники завершившегося Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum-2023. С одной стороны, у янтаря есть всё для того, чтобы занять достойное место на ювелирном рынке — богатая фактура, многоообразие цвета, легкость и яркость. С другой — в нашей стране достаточно талантливых людей, готовых взяться за эту амбициозную задачу — сделать янтарь снова модным. А некоторые из них уже ее решают, и они приехали в Светлогорск, чтобы поделиться своим опытом.
В России уже есть прекрасные примеры того, как можно «перезапустить» целые творческие направления. Например, это народные художественные промыслы — такие как гжель или жостовская роспись. Их мотивы отлично вписались в современный дизайн, и сейчас фирменные узоры можно встретить и в одежде, и в интерьерах, и даже на бытовой технике. Об этом напомнил на состоявшейся в рамках AmberForum-2023 тематической дискуссии глава одного из департаментов Союза дизайнеров России Алексей Баранов. «Хочу сказать немного провокационно: чтобы перезапустить янтарь, нужно на секундочку вообще забыть про янтарь. То есть по факту актуализация янтаря должна идти немножко в другой плоскости — только так и можно найти подсказки. В данном случае речь о дизайне в широком смысле, такие специалисты могут заниматься фэшном, могут заниматься предметным дизайном или каким-то другим, но они благодаря своей насмотренности, благодаря аналитическому на самом деле складу ума (а не только творческому) могут „протаскивать“ какие-то современные тренды, формировать их. Тут надо понимать, что любой промысел и бренд — это и про продукт, и про территорию, и про мероприятия. И еще неизвестно, что будет первично и что какие процессы запустит, — убежден он. — В чем преимущество нашей страны? В том, что она многонациональна, у нас огромное количество культур, и это неисчерпаемый источник стилей и интерпретаций, мы можем себя на столетия обеспечить идеями».
Впрочем, пионеры «переосмысления» янтаря уже могут похвастаться своими победами. По словам соосновательницы бренда Leta Екатерины Алагич, с самого начала она поставила перед собой амбициозную задачу — «создать „Тиффани“ или „Картье“, но с янтарем: то есть совместить безупречное качество и довольно понятный современный дизайн». «Мы говорим о том, что мы вне времени, что наш дизайн будет востребован через 10-15 лет, и я для себя вывела такую формулу подхода к проектированию украшений: мы стараемся уйти и от холодного чрезмерного минимализма, которого сейчас достаточно много, и от „перегруженной“ классики. Потому что если мы говорим про молодую аудиторию, особенно той, что находится не в Калининградской области, а в других городах России, где нет янтаря вокруг вас 24/7, то человек в первую очередь смотрит именно на дизайн. То есть, согласитесь, янтарь он видит потом и говорит: ой, здорово, я не ожидал, что янтарь может быть таким. Плюс для нас очень важен уход от ощущения хендмейда в украшениях. Если мы говорим о том, что это украшение останется у вас надолго, это значит, что оно сделано просто идеально», — поясняет она. И добавляет, что еще одна формула, которая помогает добиться успеха — четкое понимание целевой аудитории и ее потребностей. В том числе это должны быть «украшения для тех, кто не носит украшений».
Надо сказать, что Калининградский янтарный комбинат сейчас движется именно в этом направлении. Не случайно столько восхищения у участников разговора вызвала экскурсия на предприятие. «Мы были на комбинате, я в диком восторге, потому что никогда не думала, что это настолько красиво. Потрясающее предприятие, настолько современное — я ожидала все что угодно, кроме такого новаторского подхода. У меня есть янтарные бусы, они мне достались от бабушки, я их не ношу. Но я их теперь буду носить, потому что для меня вот эта эмоциональная связь с тем, как вы работаете с этим материалом, что вы с ним делаете, — это очень дорогого стоит», — поделилась руководитель отдела закупок компании Poison Drop Ярослава Дьяконова.
Произошедшие на Янтарном комбинате перемены выражаются в том числе в его новом облике — начиная с благоустройства территории и заканчивая самыми современными технологиями. В числе последних — те, которые используются на полностью переформатированном ювелирном производстве, отмечает заместитель директора предприятия Майя Скворцова, отвечающая за развитие именно этого направления. «В 2021 году мы открыли новые мощности — свыше 7 тысяч квадратных метров, оснащение по последнему слову техники, новые молодые кадры, — описывает она. — И сейчас наша основная задача — привлечь еще больше талантливых дизайнеров, для которых двери комбината всегда открыты. Тот путь, что мы проделали за последние годы, убедил нас: янтарь действительно станет мировым брендом, а стереотип „бабушкиных бус“ уйдет окончательно. По-другому просто не может быть».
*Янтарный форум