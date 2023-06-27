Перезапустить янтарь: художники и бизнес — о том, как сделать его модным

Янтарь, безусловно, — бренд Калининградской области. Однако сами калининградцы сукцинит (так называется застывшая смола, которую находят в балтийском регионе) не слишком жалуют. Не стал он пока мейнстримом и в целом в России. Но эта проблема решаема, уверены участники завершившегося Международного экономического форума янтарной отрасли AmberForum-2023. С одной стороны, у янтаря есть всё для того, чтобы занять достойное место на ювелирном рынке — богатая фактура, многоообразие цвета, легкость и яркость. С другой — в нашей стране достаточно талантливых людей, готовых взяться за эту амбициозную задачу — сделать янтарь снова модным. А некоторые из них уже ее решают, и они приехали в Светлогорск, чтобы поделиться своим опытом.

В России уже есть прекрасные примеры того, как можно «перезапустить» целые творческие направления. Например, это народные художественные промыслы — такие как гжель или жостовская роспись. Их мотивы отлично вписались в современный дизайн, и сейчас фирменные узоры можно встретить и в одежде, и в интерьерах, и даже на бытовой технике. Об этом напомнил на состоявшейся в рамках AmberForum-2023 тематической дискуссии глава одного из департаментов Союза дизайнеров России Алексей Баранов. «Хочу сказать немного провокационно: чтобы перезапустить янтарь, нужно на секундочку вообще забыть про янтарь. То есть по факту актуализация янтаря должна идти немножко в другой плоскости — только так и можно найти подсказки. В данном случае речь о дизайне в широком смысле, такие специалисты могут заниматься фэшном, могут заниматься предметным дизайном или каким-то другим, но они благодаря своей насмотренности, благодаря аналитическому на самом деле складу ума (а не только творческому) могут „протаскивать“ какие-то современные тренды, формировать их. Тут надо понимать, что любой промысел и бренд — это и про продукт, и про территорию, и про мероприятия. И еще неизвестно, что будет первично и что какие процессы запустит, — убежден он. — В чем преимущество нашей страны? В том, что она многонациональна, у нас огромное количество культур, и это неисчерпаемый источник стилей и интерпретаций, мы можем себя на столетия обеспечить идеями».

Обработку янтаря тоже можно отнести к народным художественным промыслам, уверена Елена Краюшкина, директор Фонда развития промыслов из Нижегородской области. Осознание этого факта, считает она, поможет использовать уже имеющиеся в стране наработки. «Очевидно, что янтарь — бренд России, очевидно, что все составляющие как категории народных художественных промыслов в нем присутствуют. Это и обработка природного ресурса, это и высокая художественность, и ручной труд. Поэтому вне всяких сомнения работа с янтарем относится к художественным промыслам. И, как и у всех народных художественных промыслов России, для янтаря есть определенные угрозы. Во-первых, это стереотипы. А сейчас к ним добавилось негативное воздействие международной политики, когда все русское просто отрицается. Ну и, конечно, размытость душевных ориентиров нашего подрастающего поколения, которое долгое время не понимало ценности национального искусства, технологий, продуктов. Поэтому та ситуация, которая сегодня складывается в нашем обществе, мне кажется, это перспектива, которая позволит развивать именно национальные бренды, именно наше русское искусство», — размышляет Елена.

Впрочем, пионеры «переосмысления» янтаря уже могут похвастаться своими победами. По словам соосновательницы бренда Leta Екатерины Алагич, с самого начала она поставила перед собой амбициозную задачу — «создать „Тиффани“ или „Картье“, но с янтарем: то есть совместить безупречное качество и довольно понятный современный дизайн». «Мы говорим о том, что мы вне времени, что наш дизайн будет востребован через 10-15 лет, и я для себя вывела такую формулу подхода к проектированию украшений: мы стараемся уйти и от холодного чрезмерного минимализма, которого сейчас достаточно много, и от „перегруженной“ классики. Потому что если мы говорим про молодую аудиторию, особенно той, что находится не в Калининградской области, а в других городах России, где нет янтаря вокруг вас 24/7, то человек в первую очередь смотрит именно на дизайн. То есть, согласитесь, янтарь он видит потом и говорит: ой, здорово, я не ожидал, что янтарь может быть таким. Плюс для нас очень важен уход от ощущения хендмейда в украшениях. Если мы говорим о том, что это украшение останется у вас надолго, это значит, что оно сделано просто идеально», — поясняет она. И добавляет, что еще одна формула, которая помогает добиться успеха — четкое понимание целевой аудитории и ее потребностей. В том числе это должны быть «украшения для тех, кто не носит украшений».

Надо сказать, что Калининградский янтарный комбинат сейчас движется именно в этом направлении. Не случайно столько восхищения у участников разговора вызвала экскурсия на предприятие. «Мы были на комбинате, я в диком восторге, потому что никогда не думала, что это настолько красиво. Потрясающее предприятие, настолько современное — я ожидала все что угодно, кроме такого новаторского подхода. У меня есть янтарные бусы, они мне достались от бабушки, я их не ношу. Но я их теперь буду носить, потому что для меня вот эта эмоциональная связь с тем, как вы работаете с этим материалом, что вы с ним делаете, — это очень дорогого стоит», — поделилась руководитель отдела закупок компании Poison Drop Ярослава Дьяконова.





Произошедшие на Янтарном комбинате перемены выражаются в том числе в его новом облике — начиная с благоустройства территории и заканчивая самыми современными технологиями. В числе последних — те, которые используются на полностью переформатированном ювелирном производстве, отмечает заместитель директора предприятия Майя Скворцова, отвечающая за развитие именно этого направления. «В 2021 году мы открыли новые мощности — свыше 7 тысяч квадратных метров, оснащение по последнему слову техники, новые молодые кадры, — описывает она. — И сейчас наша основная задача — привлечь еще больше талантливых дизайнеров, для которых двери комбината всегда открыты. Тот путь, что мы проделали за последние годы, убедил нас: янтарь действительно станет мировым брендом, а стереотип „бабушкиных бус“ уйдет окончательно. По-другому просто не может быть».

*Янтарный форум