Выбор настоящих мужчин: в магазинах «Воин» скидка 50% на 3-й товар

Вопреки распространенному мнению, что одежда, обувь, аксессуары являются неотъемлемой частью образа каждой женщины, по наблюдениям исследователей эти же атрибуты не менее важны и для мужчин. Для настоящего мужчины, выделяющегося из толпы, важно найти вещи, которые смогут отражать его индивидуальность, харизму, характер, стремления, интересы и стиль жизни. Конечно, зачастую бесцельный шопинг и вечная проблема «нечего надеть» — удел прекрасного пола. Мужчины же более прагматичны в своем выборе: чаще они отдают предпочтение осознанному выбору: каждая купленная вещь должна быть качественной, надежной и функциональной, но при этом стильной. И чем больше таких вещей, тем больше комфорта и удобства в жизни их хозяина, а значит и больше удовлетворённости собой и собственной жизнью.

Именно поэтому, понимая потребности своих клиентов, магазины «Воин» запускают акцию «Третий не лишний! До 30 июля скидка 50% на 3-й товар в чеке*! Помимо тактического направления, в котором компания уже завоевала лидерские позиции, на сегодняшний день идет активное развитие направления «Активный отдых». В современном мире динамика жизни мужчины выросла невероятно: и работа, и увлечения, и городские прогулки — всё смешалось в неразрывном временном потоке. Чтобы чувствовать себя в наилучшей форме при любых обстоятельствах — есть легкое решение: выбирать проверенные бренды, рекомендуемые магазинами «Воин».

Одежда, рюкзаки и аксессуары «Helikon-Tex»

Одежда, рюкзаки и аксессуары «Helikon-Tex» — достойное решение для активного отдыха: дальних поездок, охоты, рыбалки и туристических походов. Одежду этой марки отличают практичность, удобство, и долговечность. Бестселлерами «Helikon-Tex» являются флисовые куртки, созданные на базе «Polar Fleece»*. Это лёгкие, но при этом прочные куртки, которые сохраняют тепло даже при намокании. Влага естественным образом выводится на поверхность ткани и испаряется, позволяя куртке оставаться сухой и тёплой.

Кроме того, «Helikon-Tex» предлагает покупателям широкую линейку термобелья, которое обладает прекрасной терморегуляцией и воздухопроницаемостью и подходит как для зимы, так и для лета.

В своём производстве «Helikon-Tex» используют особую многослойную мембрану, натуральный хлопок и современные синтетические материалы. Благодаря этому тактическая одежда прекрасно сохраняет тепло, позволяет телу дышать и не допускает переохлаждения или перегрева.

Одежда «Vintage industries»

Мужские куртки, рубашки, брюки, шорты — производитель «Vintage Industries» уделяет особое внимание качеству и фурнитуре одежды, которая всегда остается модной, благодаря неповторимому сочетанию стилей «streetwear», «military» и «casual»*. Главный козырь голландского бренда — это безупречное качество, широкий ассортимент и уникальный стиль, подчеркивающий индивидуальность каждого мужчины.

Одежа и обувь «5.11 Tactical»®

Одежа и обувь «5.11 Tactical»® — всемирно известная американская марка, производитель тактической экипировки, снаряжения и одежды для любителей активного отдыха, охотников, рыболовов и сотрудников силовых структур.

Товарная линейка настолько продуманна и проработана, что способна обеспечить максимальную защиту в самых экстремальных случаях. Суровый зимний ветер, жара, перепады температур, непроходимые степи, горы и леса покорятся, если вы в одежде от «5.11 Tactical». Линейный ряд настолько обширен, что может обеспечить любого профессионала всем необходимы: брюки, рубашки, ботинки, рюкзаки, сумки и многое другое. Высококачественные материалы, новейшие разработки, крой и приемлемая цена — вот залог успеха этой марки.

Обувь «Prabos»

В настоящее время бренд «Prabos» ориентируется на производство обуви, обеспечивающей комфорт, устойчивость и безопасность даже в самых сложных условиях. Качество обуви ценят как представители силовых структур, так и увлеченные путешественники. Компания занимается изготовлением обуви разного назначения, например для спортивных нагрузок и экстремальных условий.

К особенностям и преимуществам обуви под маркой «Prabos» относится водонепроницаемость, морозостойкость и продуманная эргономика. Нога не намокнет, даже если вы вступите в лужу. Для изготовления обуви используются материалы, которые не подвержены разрушительному действию даже очень низких температур. Обувь обладает отличными теплоизолирующими свойствами. При этом подошва изготовлена из материала, который не горит, что делает её устойчивой к воздействию повышенных температур.





Если вашими критериями оценки одежды и обуви являются качество, функциональность и стиль, магазины «Воин» — надежный выбор! Приобрести 3-ю вещь за полцены можно только до 30 июля! Успейте воспользоваться этим выгодным предложением, которое вы как настоящий мужчина без сомнений оцените по достоинству!

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* Скидка 50% на 3-й товар действует в магазинах Калининградской области, не действует в интернет-магазине. Скидка распространяется на товар наименьшей стоимости. Акция не применяется, если на один из приобретаемых товаров уже выставлены другие акционные предложения. Подробная информация в магазинах «Воин».

* Поляр флис, уличная, военная, повседневная.

ИП Айрапетян Лиана Юрьевна. ОГРН 315392600021341.