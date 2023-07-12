Невроз и хроническая усталость: как помочь организму после вируса COVID

Уже 3 года прошло с начала пандемии, а список осложнений продолжает пополняться. К сожалению, постковидный синдром встречается у некоторых переболевших вне зависимости от тяжести заболевания. Среди осложнений наблюдаются и весьма серьезные - миокардиты, миалгии, сосудистые нарушения, ревматоидный артрит (поражение суставов), бронхиальная астма.* Врачи отмечают, что вирус наносит серьезный вред иммунной системе, в результате чего у пациентов могут обостряться ранее не проявляющиеся заболевания, и их перечень у каждого индивидуален.

Как можно помочь организму справиться с возникшим дисбалансом и можно ли ускорить процесс восстановления функций иммунной системы, рассказала руководитель «Центра физиотерапии доктора Касаткиной Н.Н.», руководитель психологической службы БФУ имени Иммануила Канта — Касаткина Наталья Николаевна.





Если посмотреть на организм как гармоничную саморегулирующуюся систему, то становится ясно, что для того, чтобы улучшить самочувствие, важно воздействовать не только на пораженную область, которая дает о себе знать воспалением и болевыми синдромами. Важно в целом наладить работу иммунной, лимфатической и кроветворной систем. На фоне такой терапии естественным образом восстанавливается работа внутренних органов и защитных функций организма, что позволяет комплексно устранить различные проявления последствий перенесенной инфекции.





Физиотерапия в этом плане является прекрасным инструментом, который многим знаком с детства. Еще в Советском Союзе физиопроцедуры являлись неотъемлемой частью лечения заболеваний, сочетающую достижения науки и практику с подтвержденной эффективностью. Популярность процедур можно объяснить несколькими факторами: простота проведения, доступность стоимости процедур, уверенность в качестве оказанных услуг.

Советскую медицину многие считали лучшей в мире

Физиотерапевты помогали восстановить функции опорно-двигательного аппарата после аварий и инсультов. На побережье пациентов принимали лечебницы, специализирующиеся на кожных заболеваниях. Минеральные источники использовали для лечения желудочно-кишечных и печеночных заболеваний. И все деятельность регламентировалась строгими приказами Министерства здравоохранения СССР.

Сейчас популярность физиотерапии возвращается на прежний уровень и не безосновательно. Используемые процедуры сегодня научно обоснованы и нацелены на улучшение общего состояния пациента. Современные знания и технологии позволяют вернуть подвижность опорно-двигательного аппарата, снять боль и отек конечностей, пройти реабилитацию после перенесенных операций и травм, а также купировать десятки заболеваний на начальных этапах и вернуться к полноценной жизни. Но и это лишь малый перечень возможностей.

В «Центре физиотерапии доктора Касаткиной Н.Н.» мы проводим поддерживающие процедуры для комплексного немедикаментозного лечения и восстановления организма после различных болезней и травм. К ним относятся и заболевания нервной системы и органов пищеварения, и заболевания опорно-двигательного аппарата, и многие другие.

Практика нашего центра показывает, что физиотерапевтические процедуры могут использоваться не только как помощь в реабилитации после травм, но и в качестве профилактики болезней, поскольку помогают укрепить иммунитет и активизируют важные биохимические процессы, происходящие в организме.





Часто физиотерапия назначается не как отдельный комплекс процедур, а дополнение к назначенному медикаментозному лечению или же комплекс процедур для профилактики заболеваний. При помощи физиотерапевтических процедур, основанных на действии электрического тока и магнитотерапии, мы можем отправить лекарство точно в то место, где его действие важно, притом в самых маленьких дозах, которые не нанесут организму ущерба. Такой способ помогает избежать привыкания к лекарственным препаратам, что очень ценно в эпоху массового применения гормональной терапии и антибиотиков.

Все случаи индивидуальны, часто мы отмечаем, что пациенты, которые обращались в центр для устранения конкретной проблемы, после ее решения наблюдали у себя в целом улучшение самочувствия. Это связано с тем, что во время проведения процедур воздействие ведется не на конкретный симптом, такой как болевые ощущения или диагностированный воспалительный процесс в определенной зоне, а на весь организм в целом с приоритетом на конкретный его участок.

В нашем центре вы можете записаться на процедуры, направленные на лечение и профилактику различных заболеваний: физиотерапевтическое воздействие теплом, электрическим током, магнитными полями, лазером и другими физическими факторами.

При каких заболеваниях физиотерапия может быть полезна для улучшения самочувствия?

Спектр заболеваний, при диагностировании которых назначается физиотерапия, очень широк, из основных могу отметить следующие:

Заболевания, травмы опорно-двигательного аппарата: деформирующие артрозы, ушибы, спортивные травмы, повреждения сухожилий, мышц, реабилитация после переломов и послеоперационное восстановление после повреждений позвоночника, плечевого пояса и плеча, тазобедренного сустава, таза и бедра, коленного сустава, травм и операций голени, голеностопного сустава и стопы.

Очень часто за курсом восстановительных процедур после операций и травм, а также для снижения болевых ощущений в суставах обращаются люди пожилого возраста, у которых в силу возрастных изменений в организме процесс восстановления идет значительно медленней. Физиотерапия позволяет быстрее купировать болевой синдром, приостановить развитие заболевания, поддержать двигательную активность, уменьшить выраженность основных симптомов артроза и в целом улучшить качество жизни пациента.





Заболевания центральной и периферической нервной системы: состояния после инсультов, синдром хронической усталости, нейропатия лицевого, тройничного нервов, остеоходроз и т.д.

Особое место занимает комплексное восстановление после осложнений, возникающие вследствие перенесенного COVID-19: различные ранее не проявляющиеся аллергии, синдром хронической усталости, ослабленный иммунитет, невроз, бессонница, головные боли, кожные воспаления, нарушения работы ЖКТ и др.





Также физиотерапия активно применяется для профилактики и лечения нарушений в работе основных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и выделительной.





Назначение физиопроцедур происходит строго индивидуально для каждого пациента, исходя из особенностей заболевания, возраста и состояния организма пациента.

Если вы столкнулись с какими-либо из перечисленных выше заболеваний, смело обращайтесь в «Центр физиотерапии доктора Касаткиной Н.Н.» и будьте уверены, что профессиональные врачи сделают всё возможное, чтобы помочь вам успешно справиться с реабилитацией, восстановлением естественных защитных функций организма и другими заболеваниями.





Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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