World Class: новый подход к образу жизни

Новые времена диктуют новые подходы к образу жизни: сегодня как никогда актуально всё, что связано со здоровьем и его укреплением. По-настоящему нужные подарки подготовил для горожан фитнес-клуб «World Class Калининград».

«World Class Калининград» — это клуб последнего поколения от мирового фитнес-бренда. Здесь продумано всё до мелочей. Клубы сети оснащены оборудованием TechnoGym — компании, которая является официальным поставщиком тренажёров для олимпийских тренировочных лагерей.

Кроме тренажёрного зала с кардио-зоной, зоной функционального тренинга и зоной боевых искусств в распоряжении клиентов клуба четыре многофункциональных зала для групповых тренировок площадью свыше 400 квадратных метров.

Также всем посетителям «World Class Калининград» доступен современный аквакомплекс со спортивным 25-метровым бассейном и инновационной технологией очистки воды, роскошной recovery*–зоной с джакузи, паровой баней, финской сауной и массажными кабинетами — чтобы спорт приносил не только пользу, но и удовольствие. Вся площадь нового фитнес-клуба оснащена системой вентиляции и контроля климата.





Одна из инноваций «World Class Калининград» — индивидуальный электронный браслет. Это гаджет, который позволяет отказаться от привычных клубных карт и ключей от шкафов: шкафы открываются благодаря «вшитым» в браслеты кодам, а тренажёры после авторизации обращаются к посетителям по имени. Более того, благодаря браслету каждое упражнение фиксируется в реальном времени в личном кабинете, там же хранится вся статистика прошлых тренировок и расписание будущих. С помощью системы myWelness можно вместе с тренером вести учёт своей активности, формировать тренировочные программы и при желании соревноваться с другими членами клуба в результатах тренировок.



В клубе ежемесячно проходят спортивные и развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Силовые, аэробные или функциональные групповые занятия проводятся в зале или на открытой площадке, с режимом контроля ЧСС и при помощи интерактивного терминала Unity Self, позволяющего управлять силовыми показателями производительности группы и каждого участника персонально. Все данные на большом дисплее обновляются ежесекундно, что ещё больше мотивирует соревнующихся.







Гордость «World Class Калининград» — анализатор состава тела InBodyiZone. Это высокоточный аппарат, позволяющий провести полный анализ состава тела, выявить проблемные зоны и в совокупности с программой питания и тренировок от профессиональных тренеров добиться поставленной цели.





Групповые программы клуба включают в себя более 20 тренировочных направлений: от базовых (аэробных и силовых программ) до антигравити-йоги в гамаках или Aquaflat–йоги на специальных плотах в воде; от единоборств до самых знаменитых тренировок компании Les Mills, которые проводят тренеры с международной сертификацией. В «World Class Калининград» имеется просторная зона боевых искусств, которая включает в себя ринг, рабочую зону с подвесными мешками и пневмо-грушей, отдельный зал для самостоятельной практики на борцовском татами и всё необходимое оборудование для спаррингов.





При этом в «World Class Калининград» ждут не только взрослых. Программы «Детского клуба» рассчитаны на ребят всех возрастов. Есть отдельные группы для детей до 13 лет и подростков с 13 до 15 лет, практикуются совместные занятия для детей и родителей.





Занятия с детьми в клубе «World Class» доверяют только лучшим специалистам. Тренировки можно подобрать на любой вкус, профессиональные инструкторы разработали сразу несколько больших программ.

Добавьте к этому ультрамодный дизайн, мультитрековую Hi-Fi/High-End звуковую систему c возможностью создания индивидуального звукового фона в каждом помещении клуба, а также гарантированное качество услуг.





Фитнес-карта «Верь в свой выбор»

Только до 31 июля: 12 месяцев безлимитного фитнеса с подарками:

3 дополнительных месяца членства;

90 дней «заморозки»;

30 дней членства для друга;

анализ состава тела InBody;

5 гостевых визитов в клуб;

Акция «Верь в свой выбор» действует до 31 июля 2023 года. Предложение не является офертой.

Подробности можно узнать по телефону 300−020 или на сайте worldclass-kgd.ru.





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