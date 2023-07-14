«Балтптицепром» разрабатывает собственную франшизу для розничных магазинов

Компания «Балтптицепром» — крупнейший локальный производитель мяса цыплят бройлеров, работающий в Калининградской области более 35 лет.

За это долгое время наш потребитель оставался всегда преданным покупателем, благодаря чему наше предприятие росло и развивалось, гарантируя максимальное качество продукта.

Мы активно развиваемся и дальше, неизменно обеспечивая и поддерживая высокие стандарты производства.

Забота о потребителе — наш главный приоритет!

Торгово-производственная компания «Балтптицепром» информирует о разработке собственной франшизы для розничных магазинов и предлагает всем заинтересованным лицам приобрести франшизу по договору коммерческой концессии. Юридические лица, которые сейчас используют товарный знак «Балтптицепром», должны заключить договор коммерческой концессии,либо закрыть свои магазины или продать их до конца 2023 года потенциальным франчайзи, которые получат исключительное право продажи продукции под торговой маркой «Балтптицепром», а также право использования средств индивидуализации, принадлежащих предприятию, в своих магазинах.

Основу концепции составляет то, что предприниматель (франчайзи) открывает фирменный магазин розничной торговли под торговым знаком «Балтптицепром» с:

успешной концепцией бизнес стратегии,

сильным локальным брендом с высокой лояльностью покупателей,

детальным Бренд-буком,

готовым Бизнес-планом,

приоритетами в логистике поставок

Все это позволит иметь стабильный доход.

Основной ассортимент будет составлять мясо птицы, полуфабрикаты, колбасная продукция и консервы, а также сопутствующие товары.