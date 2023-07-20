Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона?

Баланс счета вашего мобильного телефона сегодня — это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество разных покупок.

Если вы клиент «билайна», вам доступны оплата мобильных приложений, оформление и продление подписок на цифровые сервисы, совершение коммунальных платежей, приобретение самих игр и внутриигровые покупки, пожертвования, благотворительность и многие другие возможности. Для совершения платежа выбирайте баланс «билайна» среди предложенных способов оплаты.

Что именно сегодня можно оплатить с баланса «билайна»? Показываем для наглядности на одной картинке.





* ПАО «Вымплеком»