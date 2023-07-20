Какие товары и услуги можно сегодня оплатить с баланса телефона?

Баланс счета вашего мобильного телефона сегодня — это полноценный платежный инструмент, с помощью которого можно совершать огромное количество разных покупок.

Если вы клиент «билайна», вам доступны оплата мобильных приложений, оформление и продление подписок на цифровые сервисы, совершение коммунальных платежей, приобретение самих игр и внутриигровые покупки, пожертвования, благотворительность и многие другие возможности. Для совершения платежа выбирайте баланс «билайна» среди предложенных способов оплаты.

Что именно сегодня можно оплатить с баланса «билайна»? Показываем для наглядности на одной картинке.


* ПАО «Вымплеком»

Справка

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Багратиона, 91
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, ТРЦ «Эпицентр»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, м-н «Бомба», ТРЦ «Эпицентр»
kaliningrad.beeline.ru
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