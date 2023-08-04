Число жертв телефонных мошенников среди абонентов «билайна» снизилось на 26%»

Количество абонентов «билайна», попавших под влияние телефонных мошенников с разной степенью материального ущерба, снизилось на 26% год к году.

Таких показателей удалось добиться благодаря разработанной в «билайне» «Антифрод системе», которая помогает операторам мобильной и фиксированной связи верифицировать номер входящего звонка и подключиться через средства облачных технологий к внедряемой Роскомнадзором «Единой платформе верификации вызовов». В настоящее время уже 26 операторов пользуются облачной верификацией вызовов от «билайна», и еще более 100 операторов находятся в стадии подключения.

В среднем мошенническая атака на абонента длится порядка трех минут. За это время мошенник предпринимает около пяти попыток дозвониться до потенциальной жертвы. Недавно мы зафиксировали самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до нашего абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы, и абонент даже не узнал, что ему пытался дозвониться мошенник.

Более половины мошеннических звонков сегодня происходит в мессенджерах. В настоящее время прорабатываются различные варианты защиты абонентов и предупреждение их о возможных действиях мошенников.