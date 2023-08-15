В Калининграде теперь можно учить английский и IT в одной Академии

Языковая Академия Step2Speak — это образовательное учреждение нового поколения, работающее на базе Компьютерной Академии TOP, крупнейшей сети в России по очному обучению IT детей и взрослых.

Языковые программы Step2Speak — это погружение в английский и IT с порога Академии. Увлекательные занятия с профессиональными преподавателями, без использования русского языка.

Развитие навыков 21 века — одна из ключевых задач Академии помимо обучения английскому языку. С помощью передовых методик обучения и геймификации педагоги учат ребят успешно налаживать коммуникацию, убеждать, развивают креативность и аналитические способности.

Ваш ребёнок заговорит по-английски легко и уверенно вместе со «Step2Speak».







Для чего изучают английский в нашей академии?

Наши ученики улучшают успеваемость в школе и имеют возможность практики говорения в языковом клубе в течение учебного года.

Наши ученики спокойно могут путешествовать, не боясь быть непонятыми. Ведь английский язык — это универсальный язык для общения в любом уголке земного шара.

Наши ученики, зная и изучая английский, находят более высокооплачиваемую работу, а если говорить в совокупности со знанием IT технологий, то знание английского является обязательным требованием в мировых, а сейчас уже и в некоторых российских компаниях.

наши ученики делают изучение английского языка замечательным хобби, занимаясь которым они находят друзей и единомышленников.

Всех, кто устал от монотонной зубрежки и непонятных грамматических заданий, мы приглашаем в Языковую Академию Step2Speak. С нами скучный учебный процесс превращается в интересное приключение.Но надо помнить, что главное в изучении иностранного языка — это постоянство.месяце в нашей Академии Step2Speak проходят. Всем будет предоставлена возможность получить до 6000 рублей скидки. Узнать подробности и записаться на День открытых дверей можно по телефону +7 4012 615-607 или онлайн по ссылке

Мы открываем двери в мир английского языка с 4 лет!

Step2Speak — шаг к разговору. IT - ИТ.