«Билайн бизнес» оснастил более 70 000 самокатов «Яндекса» своими сим-картами

«Билайн бизнес» и «Яндекс Go» масштабируют использование IoT-технологий (интернета вещей) в сфере средств индивидуальной мобильности. За два года сотрудничества объем поставок сим-карт для арендных самокатов вырос более чем в 3 раза — с 15 000 до 50 000 штук. Расширилась и территория проекта: теперь он охватывает Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Тулу, а с марта 2023 года и один из крупнейших городов Казахстана Алматы.

Сегодня «Яндекс» входит в ТОП-3 игроков рынка кикшеринга, объем которого оценивается более чем в 13,3 млрд рублей. «Билайн бизнес» стал партнером «Яндекса» по IoT-технологиям с момента запуска сервиса в 2021 году.

В каждом самокате «Яндекс Go» установлена специальная сим-карта «билайна» для интернета вещей. Это необходимо, чтобы устройство верно считывало сигналы о начале и завершении аренды, а также для более точного определения актуальной геолокации самоката и его технического состояния, например уровня заряда аккумулятора.

«Обмен технической информацией между самокатом, „билайном“, нашим бэкендом и обратно происходит за 500 миллисекунд — и таких операций происходит несколько десятков тысяч в день, — отметил Леонид Ясиновский, руководитель направления самокатов в „Яндекс Go“, — Это влияет на скорость работы приложения (например, на — старт и завершение аренды) и значительно улучшает пользовательский опыт».

В рамках сотрудничества с «Яндексом» команда «билайн бизнес» предоставила М2М инструменты (инструменты межмашинного взаимодействия) и решения, необходимые для корректной работы тысяч сим-карт, а также выделила специалистов поддержки, чтобы взаимодействие было максимально оперативным. Центр управления M2M позволяет настраивать тарификацию и автоматизацию бизнес-процессов за счет подключения к другим информационным системам через API интерфейсы (программные интерфейсы приложений).

В 2023 году сервис кикшеринга «Яндекс Go» расширил свою географию и увеличил количество доступных для аренды устройств. В ответ на запрос партнера билайн бизнес не только поставил дополнительные 50 000 сим-карт, но и обеспечил доставку партии до завода в Китае, где чипы стали неотъемлемой частью готовых самокатов. Также оператор продолжает обеспечивать связь с каждым работающим устройством — на территории России и в международном роуминге.

«Применение M2M-технологий „билайн бизнес“ в сервисе аренды самокатов Яндекса стало продолжением нашего сотрудничества с одной из самых мощных ИТ-компаний страны. Мы предоставили три ключевых преимущества для клиента — комплексную безопасность, правильный клиентский опыт и управление расходами — и продолжаем развивать полноценное бизнес партнерство в такой инновационной сфере, как интернет вещей», — комментирует Денис Голованов, директор по работе с крупными клиентами ПАО «ВымпелКом».
Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru

Фото -  garetsvisual на Freepik

Справка

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Багратиона, 91
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, ТРЦ «Эпицентр»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Горького, 2, м-н «Бомба», ТРЦ «Эпицентр»
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
229
Реклама beeline.ru
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter