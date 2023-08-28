23 — 24 сентября пройдет семинар для врачей и руководителей клиник

Только 23 — 24 сентября в «центре неврологии и остеопатии профессора Рождественского» пройдет семинар для врачей и руководителей клиник — «Психология, брендинг и безопасность коммерческой медицинской деятельности». Проведет семинар практикующий врач-остеопат, клинический психолог и преподаватель Гуричев Арсений Александрович.

Грамотное взаимодействие «Врач-Пациент» позволяет привлечь пациентов с которыми врачу будет комфортно работать, повысить лояльность пациента к врачу и медицинскому центру, создать благоприятную атмосферу сеанса, более точно понять цель визита к специалисту, составить план лечения и дальнейшего взаимодействия, предотвратить конфликт и повысить эффективность лечения.





Обзор семинара

На семинаре вы получите практически ориентированные методы по взаимодействию с пациентом до, во время и после врачебного приёма. Отдельно будут рассмотрены вопросы конфликтологии и правовой безопасности деятельности врача. Вы ознакомитесь с эффективными способами предупреждения конфликтов во врачебной практике, и с порядком проведения расследования по делам о правонарушениях медицинских работников.



Арсений Александрович руководитель тренингового и консультативного центра «Биосфера». Автор четырёх книг: «Этюды остеопатии»(18+), «Матрёшка вашего здоровья в царстве перемен»(40+), «Танатология. Примеры выводов в Заключении эксперта»(18+), «История одного Бюро» (18+). Закончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию им. И.И. Мечникова и Институт Остеопатической медицины (Санкт-Петербург).

Ведет преподавательскую и тренерскую деятельность с 2006 года: Московский государственный юридический университет им. Кутафина, Институт остеопатии Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург).

Где: «Центр неврологии и остеопатии профессора Рождественского»

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

23 — 24 сентября