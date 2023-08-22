Юрист: успех банкротства напрямую зависит от подготовки к процедуре

За шесть месяцев 2023 года через процедуру судебного банкротства прошли почти 163 тыс. россиян. Всего же за период существования процедуры потребительского банкротства несостоятельными были признаны 916 тыс. граждан. Закон о банкротстве вступил в силу в 2015 году и с этого момента дополнялся несколько раз. Сейчас законодатели планируют усовершенствовать его еще по нескольким направлениям. В частности, поправки могут коснуться граждан с ипотечным жильем. «Новый Калининград» обсудил планируемые нововведения с ведущим юристом компании «Современная защита» Анной Калайда.





— Россиянам на законодательном уровне планируют дать возможность сохранять единственное ипотечное жилье при банкротстве. Что вы думаете о данной инициативе?

— Проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается, инициатива — справедливый ответ на запрос общества.

До сегодняшнего дня купленная в ипотеку единственная квартира никак не была защищена, ее могли отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов. Сейчас же договоренности о сохранении ипотеки на единственное жилье предлагается выводить из банкротного дела, заключив с банком отдельное соглашение, не затрагивающее остальных кредиторов.

Благодаря этому инструменту мы с уверенностью сохраняем ипотечное жилье, если оно единственное, и в рамках процедуры банкротства освобождаем граждан от иных долговых обязательств.

— Участники финрынка также обсуждают создание механизма для сбора долгов с граждан, имеющих обязательства перед несколькими кредиторами. Как вы думаете, есть ли шансы на успех? Был бы популярен у граждан данный инструмент?

— Зачастую подобные проекты спотыкаются на нежелании кредиторов идти на взаимные уступки, а также на различии в стратегиях участников рынка в работе с должниками.

На мой взгляд, предлагаемый подход в целом выгоден и кредиторам, и заемщикам в работе по взысканию с одного должника — например через реструктуризацию. Пока же перспективы создания подобного сервиса несколько туманны.





— Весной замминистра экономического развития Илья Торосов рассказал о том, что россиянам могут разрешить засекречивать информацию о своем банкротстве. Насколько это актуально и востребовано бы было? Зачем это делать? Велики ли шансы, что в ближайшие годы подобное нововведение вступит в силу?

— По действующим правилам сведения о факте банкротства гражданина навсегда остаются в публичном доступе, их невозможно удалить даже после снятия всех ограничений, связанных с банкротством.

Исходя из общения с нашими клиентами, засекречивание подобных сведений было бы востребовано и актуально среди граждан. Это важно с точки зрения конфиденциальности информации о финансовом состоянии и их дальнейшего трудоустройства, ведения бизнеса, совершения сделок с имуществом и взаимоотношений с банками. Да и попросту многие все еще стесняются слова «банкрот».

— Давайте вернемся к самой процедуре. Расскажите, какие типы банкротства есть и сколько будет длиться процесс?

— На сегодняшний день существует два типа процедуры банкротства — внесудебная и судебная. Разница между ними огромная. Хотя суть одна — это списать ваши долги.

Судебная процедура состоит из двух этапов: подготовительного, на котором определяется стратегия, проводится сбор документов и подача заявления в суд. По результатам этого этапа гражданин получает решение суда о признании банкротом). Второй этап — непосредственно судебный, где ключевым моментом работы юриста является представление интересов граждан в судебных заседаниях в рамках дела о банкротстве, взаимодействие с кредиторами и финансовым управляющим.

Длительность процедуры в среднем от 3 до 12 месяцев в зависимости от многих факторов. При этом физическое лицо, которое проходит банкротство, получает часть зарплаты для обеспечения своих нужд.





— Почему рекомендуют обращаться к юристам для сопровождения процедуры?

— Гражданин может пройти процедуру самостоятельно, но только это довольно сложно. Статистика показывает, что порядка 98% процедур банкротства в России проходит с участием представителя, потому что к должнику в ходе процедуры банкротства предъявляются серьезные требования — о раскрытии информации, о содействии финансовому управляющему, кредиторам и суду. Неправильное взаимодействие, уклонение от предоставления информации является основанием, чтобы не списать долг.

— Нужно ли будущему банкроту ходить в суды?

— На практике посещение суда не является обязательным. Должнику достаточно обеспечить явку в суд своего представителя. В крайне редких случаях, конечно, суд может обязать должника посещать заседания. Но подобное скорее является исключением.

— Очевидно, что для корректной оценки ситуации на консультации вы должны точно знать масштабы задолженности человека, но всегда ли гражданин правильно их оценивает? Как это проверяется и что происходит, если в процессе всплывает нечто (долг/расписка/имущество), о чем клиент не сообщил?

— К сожалению, граждане чаще всего неправильно оценивают свою ситуацию и не полностью владеют информацией. Мы всегда запрашиваем первичные документы клиента, чтобы минимизировать всевозможные риски, и только потом определяем правовую стратегию по делу.

Довольно часто на подготовительном этапе всплывают имущество и долги, о которых клиент не знал, не помнил или умолчал. Для того и существует подготовительный этап в нашей работе. Именно от него зависит успех дела и результат.





— Каковы последствия банкротства? Как оно отразится на кредитной истории? Сможет ли банкрот устроиться на работу или могут возникнуть сложности?

— Информация о прохождении гражданином процедуры отражается в Бюро кредитных историй. При этом банкрот может устраивается на работу как во время процедуры, так и после, никаких запретов и ограничений в этом плане нет.

Среди прописанных в законе последствий прохождения процедуры: 3 года гражданину нельзя занимать управляющие должности в юридическом лице (гендиректора, учредителя, главного бухгалтера), 10 лет нельзя управлять кредитной организацией и 5 лет, если при обращении в банк для взятия кредита вас спросили о банкротстве, нужно сообщать, что ранее проходил процедуру.